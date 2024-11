Pogba e Dybala di nuovo insieme: una coppia da sogno | Il francese lo annuncia così

Il calciatore francese, che ha di poco rescisso il contratto con la Juventus, ha fatto un annuncio via social che riguarda il suo ex compagno argentino.

Paul Pogba e Paulo Dybala, due grandi talenti che hanno deliziato per tanti anni gli amanti del calcio, ma anche due campioni che, ognuno per motivi e circostanze diverse, avrebbero potuto fare una carriera ancora più importante di quella comunque straordinaria che hanno fatto.

Tra i due, oltre al talento, alla grande classe e al nome di battesimo, in comune c’è anche una grande amicizia che è nata ai tempi in cui entrambi vestivano la maglia della Juventus. Ora, anche se per congiunture diverse, entrambi stanno vivendo un momento non proprio felicissimo della propria carriera.

Paulo Dybala ha vissuto un inizio di stagione assai complicato alla Roma, dopo che in estate ha rifiutato un ricchissimo contratto arabo, e si è trovato in mezzo a due esoneri e tanta confusione che ha inciso anche sul suo rendimento e sul suo apporto alla squadra. In generale, però, è da un po’ di anni che l’argentino non riesce a trovare continuità per i troppi infortuni a cui deve far fronte.

Diverso, invece, il discorso che si deve fare per Pogba. Il francese non gioca con continuità da ormai tre anni ed è stato fermato per più circa 17 mesi per una brutta storia di doping. Ora, che la sua squalifica è stata ridotta e a marzo potrebbe rientrare in campo, l’ex Manchester United ha rescisso il contratto con la Juventus ed è libero di cercarsi una squadra.

Pogba-Dybala, l’intesa mai sbiadita

In tanti sognano che Dybala e Pogba possano tornare a giocare insieme come hanno fatto alla Juventus, anche se per una sola stagione, quella del 2015/2016 che portò la squadra bianconera ad una grande rimonta in campionato, dopo un inizio complicatissimo e al record di vittorie consecutive in Serie A. Molte delle fortune della squadra bianconera di quella stagione passarono anche dalle giocate e dai piedi dei due fenomeni.

I due, anche se insieme hanno potuto deliziare il popolo juventino solo in quel 2015/2016, trovarono subito una grandissimo feeling, sia tecnico che caratteriale. Così, è nata una bella amicizia che è proseguita anche nel tempo nonostante le due carriere siano continuate con cammini differenti. Difficile vederli subito insieme, per esempio alla Roma da marzo in poi, ma per il futuro non si può mai sapere.

Pogba-Dybala, il siparietto social che è tutto un programma

Un post su Instagram, intanto, fa capire che sicuramente a Pogba e Dybala piacerebbe tantissimo tornare a dialogare insieme in campo. Il francese, infatti, ha pubblicato una vecchia esultanza tra i due ai tempi della Juventus in cui parla dell’argentino come un grande calciatore ed un grande uomo e si dice contento di essere suo amico e di aver condiviso con lui momenti indimenticabili e vincenti in campo.

Non si è fatta attendere la replica di Paulo Dybala che ha ricondiviso il post dell’amico ed ex compagno di squadra in una sua stories con una dedica davvero speciale riferita all’esultanza postata da Pogba: “So che un giorno torneremo a farla”. Insomma, una dimostrazione di affetto, certo, ma anche un augurio circa un possibile futuro insieme e con la stessa maglia.