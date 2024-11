Juric non lo vede, lui è una furia: Hummels si sfoga | Esordio in arrivo: ecco quando

Il campione tedesco, arrivato a parametro zero nella Capitale, ancora non ha esordito con la sua nuova maglia.

Dopo un’estate difficile e confusionaria, anche l’autunno non sta scorrendo in maniera tranquilla e senza intoppi per la Roma. L’esonero di Daniele De Rossi ha creato un solco tra la tifoseria, la squadra e soprattutto una tifoseria che era già ai ferri corti con la proprietà dopo il licenziamento di Mourinho avvenuto lo scorso gennaio.

Eppure, durante l’ultima estate, sono stati spesi parecchi soldi dai Friedkin per rinforzare la squadra e per riportare la Roma ad una qualificazione Champions che da queste parti manca dalla stagione 2018/2019. Davvero tanti anni che hanno portato alla vittoria di una Conference League, ad una finale e due semifinali di Europa League, ma le entrate della Coppa Campioni sarebbero comunque ossigeno che continua a non arrivare.

Dicevamo del mercato fatto dai dirigenti della Roma. Un mercato molto oneroso, ma scivolato via non senza intoppi. Prima la cessione di Dybala che non è andata in porto, poi gli acquisti dei difensori Danso e Tiago Djalo che sono saltati durante le ultime ore di mercato a causa di alcuni problemi.

I dirigenti giallorossi hanno rimediato con l’acquisto a parametro zero di due svincolati di lusso che avevano richieste da mezza Europa, e non solo. Parliamo di Mario Hermoso e Mats Hummels. Il primo, vista anche la più giovane età, è subito entrato nelle grazie di Mister Juric e sta entrando stabilmente nelle rotazioni. Il secondo, invece, non ha ancora esordito in gare ufficiali.

Roma, ancora niente debutto per Hummels

Una notizia che fa molto scalpore, soprattutto se si considera che il tedesco ad inizio giugno, e quindi soltanto pochissimi mesi fa, disputava una finale di Champions da titolare con la maglia del Borussia Dortmund. Non aver fatto la preparazione, poi, sicuramente lo pone in una situazione di svantaggio, visti anche i suoi quasi 36 anni, ma le tre settimane che si era dato per rimettersi in forma sono passate.

Hummels si sente pronto per giocare, ma non viene preso in considerazione da Mister Juric che non lo hai mai messo in campo, nemmeno per 1′. Contro la Dinamo Kiev, in Europa League, Mats si è riscaldato per tutto il secondo tempo, tra i cori dei tifosi giallorossi che invocavano un suo subentro, ma poi è rimasto fuori.

Roma, ecco quando arriverà l’esordio di Hummels

Situazione paradossale di cui Juric si è assunto tutte le responsabilità. Secondo il tecnico croato, infatti, Hummels sarebbe un centrale di difesa e in quella posizione al momento c’è un titolare assoluto e fisso che è N’Dicka. L’ivoriano sta facendo anche abbastanza bene e quindi questo chiude gli spazi all’ex campione del Mondo tedesco.

Siamo certi, però, che con la sua esperienza e la sua intelligenza tattica, Hummels sarebbe in grado di ricoprire anche altri ruoli della difesa e che, comunque, qualche scampolo di partita se la meriterebbe. Il suo esordio con la maglia della Roma è ancora rimandato quindi, ma siano sicuri che non tarderà ad arrivare.