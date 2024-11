Kvaratskhelia-Napoli, nubi all’orizzonte | Messo in standby il rinnovo del georgiano: ADL medita

Il rinnovo di Kvaratskhelia è stato messo in standby. Il Napoli e l’entourage del giocatore si incontreranno nei prossimi giorni.

Primo in classifica con 19 punti e reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi, fatta di cinque vittorie e un pareggio conquistati nelle sei gare disputate in seguito alla debacle di Verona della prima giornata, il Napoli di Antonio Conte si prepara a ospitare il Lecce di Luca Gotti in occasione della nona giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello contro la formazione salentina che giunge al Maradona dopo il pesante 0-6 interno rimediato domenica scorsa contro la Fiorentina, che i partenopei proveranno ovviamente a portare a casa per continuare ad alimentare il proprio sogno scudetto.

Sogno, quello di riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio a distanza di due stagioni da quello vinto nel 2022-2023, il quale, stando a quanto visto in seguito alla disfatta di Verona di metà agosto, sembra essere decisamente alla portata del gruppo azzurro.

Senza coppe a causa del triste decimo posto ottenuto nella scorsa stagione, Kvaratskhelia e compagni possono infatti concentrare tutte le loro energie sulla conquista del titolo di campione d’Italia al quale, ovviamente, tenteranno di abbinare la conquista della settima Coppa Italia della storia del Napoli.

Napoli, buon inizio di Kvaratskhelia: i numeri del georgiano

Ovviamente centrale nei piani di Antonio Conte, Khvicha Kvaratskhelia ha iniziato decisamente bene la sua terza stagione con la maglia del Napoli addosso. Sempre in campo nelle dieci partite stagionali disputate fin qui dagli azzurri (otto in campionato e due in Coppa Italia), il georgiano è sicuramente uno degli elementi più in forma del gruppo del tecnico salentino.

Autore già di quattro gol e due assist nelle prime otto gare di campionato disputate, il classe 2001 proverà certamente a battere il suo attuale record di 12 gol in campionato, segnati nella stagione 2022-2023, conclusa con la vittoria del terzo scudetto della storia della società campana.

Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia è al momento lontano: presto un nuovo incontro

Sebbene l’attuale contratto che lega Kvaratskhelia al Napoli riporti come data di scadenza quella del 30 giugno 2027, la società campana e l’entourage del giocatore dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per discutere di un nuovo prolungamento del rapporto fino al 2029 con contestuale aumento di ingaggio. Un nuovo prolungamento, ora come ora, incomprensibile considerati i tre anni di contratto tuttora presenti, che l’agente del giocatore, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe richiesto soprattutto per chiedere un aumento di ingaggio per il suo assistito, che possa passare dal milione e mezzo attualmente percepito a ben otto milioni netti di euro a stagione.

Cifra, questa, decisamente fuori portata per le casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis, che a sua volta ha già fatto capire tanto al giocatore quanto al suo entourage di non voler e poter andare oltre i sei milioni netti di euro all’anno. Le parti, a ogni modo, dovrebbero come detto incontrarsi a breve per discutere della questione sulla quale, almeno per ora, sembra aleggiare un indecifrabile alone di mistero.