Ribaltone Hamilton: non potrà guidare la Ferrari | Tutto a causa del suo passato

Hamilton non potrà guidare la Ferrari, arriva la doccia fredda per tutti i tifosi della Rossa, i vertici non ci stanno

Mancano tre gare al termine della stagione di Formula 1. Domenica si torna in pista a Las Vegas per poi concludere in Qatar e ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Max Verstappen ha un ampio margine rispetto a Norris nella classifica dei piloti mentre è più incerta la situazione per quanto riguarda la vittoria della classifica dei costruttori, con la Ferrari che prova a insediare la Red Bull.

I recenti ottimi risultati della Rossa permette di sperare in una clamorosa rimonta. A prescindere da come andrà, l’andamento dell’ultimo periodo fa ben sperare in vista del prossimo anno che vedrà una grande novità.

Ad affiancare il confermato Charles Leclerc sarà, infatti, Lewis Hamilton. A ridosso dei 40 anni il pilota inglese ha deciso di cambiare scuderia ed affrontare l’ultima importante parentesi della sua carriera.

Il suo passaggio ha colpito tutti ed è stato percepito come il vero colpo di mercato data la classe di Lewis. Un trasferimento che testimonia le ambizioni della Ferrari di tornare al vertice dopo anni di anonimato.

Hamilton non potrà salire a bordo della Ferrari, ecco perché

Per salire a bordo di una Ferrari Hamilton dovrà attendere il 2025. Il britannico non potrà prendere parte ai test Pirelli di fine stagione con la nuova macchina, in programma ad Abu Dhabi il martedì dopo l’ultimo Gran Premio dell’anno.

Al termine del campionato la Mercedes terrà impegnato il sette volte campione del Mondo in una serie di eventi promozionali che non consentiranno alla scuderia di Brackley di liberarlo per fargli cominciare in anticipo la sua nuova avventura.

La squadra è al lavoro per agevolare l’approdo di Hamilton ma ci sono dei problemi da risolvere

A Maranello continuano, comunque, i preparativi per consentire a Lewis di poter avere a disposizione una macchina competitiva. La speranza è che possa provare la vettura prima dei test ufficiali del Bahrein.

Il team principal, Fred Vasseur, aveva già fatto sapere che la squadra è al lavoro per regalare al britannico una o due giornate di test con una macchina degli anni passati, come consentito dal regolamento. Ma ora c’è ancora una stagione da decidere, con tutta la scuderia concentrata per chiudere in bellezza e togliersi altre soddisfazioni.