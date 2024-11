Bocciatura e addio: ribaltone Juventus ! È già finita la sua avventura in bianconero

Questi giorni di pausa dal campionato sono stati utili per la dirigenza della Juventus per decidere l’addio di un giocatore

La Juventus si prepara per tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in campionato ma sono al sesto posto momentaneo in classifica, con la vetta, occupata dal Napoli, distante solo due lunghezze.

Thiago Motta è riuscito a trasmettere la sua filosofia di calcio e si sono visti sprazzi di una Juventus diversa rispetto al precedente triennio con Max Allegri in panchina. Gli interpreti sono diversi quasi in ogni reparto ma anche chi è rimasto ha assimilato schemi opposti rispetto al gioco del tecnico livornese.

La tenuta della linea difensiva è la nota più lieta, con poche reti subite, nonostante il grave infortunio accorso a Gleison Bremer. Motta ha già avuto dei problemi con l’infermeria con alcuni titolari fermi ai box.

Il mister ha fatto affidamento su alcuni talenti della Next Gen che ha già inserito in prima squadra e sta premiando chi si sta impegnando in allenamento, senza tenere conto del curriculum per decidere chi schierare in campo dal primo minuto.

Le scelte tattiche di Motta, i tifosi sono spesso rimasti spiazzati

Motta ha, spesso, infatti sorpreso con le proprie scelte tecniche ma la fiducia è stata ripagata con prestazioni di ottimo livello. La sua posizione è ben salda, con ancora ampi margini di miglioramento.

L’allenatore ha spinto la dirigenza a lasciar partire alcuni senatori quest’estate e potrebbe incidere anche sulla sessione di riparazione di gennaio, con l’esigenza di un centravanti che faccia rifiatare Vlahovic e di un difensore duttile, in grado di giocare sia come centrale che come terzino.

Un oggetto misterioso per la Juventus, Motta lo vede fuori dal progetto

Potrebbe, invece, salutare la Continassa Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, secondo acquisto più caro del mercato bianconero dopo Teun Koopmeiners, non sta convincendo nella sua parentesi in serie A.

Tra incomprensioni tecnico-tattiche e problemi fisici, il feeling con Thiago Motta non è mai sbocciato e non è da escludere che Cristiano Giuntoli voglia liberarsene già a gennaio, stando a quanto riporta OltreNews24. Da capire sarà se qualche club sarà interessato a scommettere su di lui, anche con un prestito con diritto di riscatto.