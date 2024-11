“Fuori dal progetto”: ribaltone Juventus | L’addio è ufficiale

La rottura con l’allenatore è totale, non rientra più nei progetti del club, la Juventus prende i dovuti provvedimenti

La Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta del campionato. Qualche pareggio di troppo costa il momentaneo sesto posto in classifica, con la vetta distante, però, solo due lunghezze e occupata dal Napoli. La lotta per il titolo è quanto mai avvincente e i bianconeri sono in corsa. Thiago Motta ha ereditato una panchina pesante dopo il triennio di Max Allegri, cercando di fare meglio del predecessore.

La dirigenza ha puntato su di lui per dare una svolta anche al modo di proporre calcio, con un’impostazione più offensiva del gioco e un processo di valorizzazione dei giovani da attuare in maniera ancora più netta.

Cristiano Giuntoli ha allestito un organico competitivo, consegnandolo al mister per raggiungere gli obiettivi. La rosa è stata stravolta, con la partenza di diversi senatori e l’ingaggio di giocatori funzionali alle idee dell’ex giocatore dell’Inter.

Le richieste sono state accontentante in ogni zona del campo, con alternative valide che si stanno facendo notare in un periodo in cui alcuni titolari sono fuori per infortunio e in cui il calendario fitto rende obbligato il ricorso al turnover.

La Juventus ha un’emergenza in una zona cruciale del campo

Manca però un centravanti che possa far rifiatare Dusan Vlahovic, chiamato agli straordinari data l’assenza di Milik e di Nico Gonzalez. La dirigenza si è concentrata sul rinforzo degli esterni e della mediana e non ha avuto la forza economica per definire un colpo in area di rigore.

Questo potrebbe avvenire durante il mercato di riparazione di gennaio, con due nomi caldi. Il primo è quello di Jonathan David, in scadenza di contratto dal Lille e occasione da sfruttare dal punto di vista dell’investimento monetario.

Non rientra più nel progetto e la Juventus è pronta a intervenire

L’ipotesi più percorribile è quella che porta a Zirkzee. Il talento olandese è stato lanciato da Thiago Motta, con cui ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League, prima del suo trasferimento a luglio al Manchester United.

L’ambientamento in Premier non è stato dei migliori, con i Red Devils che hanno da poco cambiato allenatore. Amorin, stando a quanto riporta port Mediaset, non gradirebbe un profilo come quello di Joshua che finirebbe così fuori dal progetto tecnico, con la Juventus pronta a bussare alle porte del Manchester per un prestito con diritto di riscatto.