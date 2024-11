Serie A: il racconto della malattia | Ha distrutto la famiglia del calciatore

Il matrimonio è naufragato a causa della malattia, il racconto a cuore aperto colpisce tutti, il calciatore ha dovuto guardare avanti

Ci sono momenti di una carriera in cui i calciatori subiscono una flessione. Ciò può essere dettata da incomprensione tattiche con l’allenatore ma anche da stati emotivi non ideali. Gli sportivi sono prima di tutto persone e non sempre, come in ogni professione, le prestazioni sono ottimali.

Questo è il caso di un esperto difensore che si è trasferito in Italia dopo essere diventato bandiera del Borussia Dortmund, con la parentesi in giallonero che si è conclusa giocando da titolare la finale dell’ultima Champions League.

Ha vinto la Coppa del Mondo con la Germania e nel corso dell’ultimo decennio si è imposto tra i difensori più solidi. L’ultima parte della propria avventura calcistica sta avvenendo in serie A ma sono emerse delle difficoltà inaspettate.

La squadra in cui milita sta vivendo un periodo decisamente complicato, con due cambi di tecnico dall’inizio della stagione e un ambientamento che non è avvenuto nel migliore dei modi.

Il giocatore non sta bene, sta provando a recuperare

Lui è Mats Hummels che ha reso pubblica una nuova relazione, dopo il matrimonio concluso con Cathy Fischer. I due si sono sposati nel 2015 e hanno avuto un figlio. Il calciatore aveva fatto sapere di soffrire di una sorta di disturbo alimntare ossessivo compulsivo che aveva influito sul rendimento della prima parte della stagione scorsa, con l’aumento conseguente di peso.

Fischer ha voluto parlare della sua battaglia contro la depressione, condividendo la propria esperienza al al Women’s Health Summit del Bild.

Un matrimonio distrutto per dei problemi di salute, il triste epilogo della storia

La conduttrice ha sottolineato che questi problemi avrebbero avuto delle ripercussioni sul matrimonio: «Ho avuto conversazioni con il mio ex marito all’epoca, ovviamente, e spesso dicevo: “Mi dispiace di comportarmi in modo così strano in questo momento, ma non mi sento bene. Non posso dimostrarti amore in questo momento. Ti senti intorpidito. La malattia mentale non ha volto, si nasconde dietro il sipario più bello».

Resta il dispiacere di non essere riusciti, entrambi, a far trionfare il sentimento ma è tempo di guardare avanti e di pensare a se stessi. Un racconto a cuore aperto che ha commosso i presenti, dimostrando le fragilità di un personaggio pubblico.