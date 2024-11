Balotelli addio immediato: il suo passato lo tormenta | La decisione è ufficiale

L’attaccante bresciano, appena tornato in Italia da svincolato, potrebbe già aver terminato la sua esperienza al Genoa.

Mario Balotelli è ripartito da Genova. Dopo le ultime esperienze passate tra il campionato turco e quello svizzero, non più al centro dei riflettori, ma sempre con la solita mancanza di continuità e di prestazioni, Supermario si è preso del tempo per scegliere ed aspettare l’offerta giusta.

Dopo un’estate da svincolato, infatti, Balotelli ha scelto Genova ed il Genoa ed ha coronato la sua voglia di ritornare a giocare in Serie A e nel campionato italiano. L’ultima sua esperienza in Italia risaliva alla stagione 2020/2o21, in Serie B con la maglia del Monza, mentre in Serie A l’ultima casacca indossata è stata quella del Brescia nella stagione precedente.

Un ritorno che ha entusiasmato la piazza rossoblù e che lo ha già visto protagonista nelle prime due apparizioni con la sua nuova squadra. Due spezzoni di partita, a Parma ed in casa contro il Como, quest’ultimo decisamente più sostanzioso, in cui si è reso protagonista di due cartellini gialli, ma ancora di nessuno spunto degno di nota.

Le prospettive, però, sembravano delle migliori e Mario stava lavorando per rimettersi in forma. Alberto Gilardino contava molto su di lui e si fidava di un suo rientro in grande stile. L’ex Campione del Mondo con la maglia della Nazionale azzurra, però, è stato sorprendentemente esonerato dalla società ligure nel corso delle scorse ore.

Balotelli-Vieira, le ruggini del passato

Il Genoa, al suo posto, ha chiamato in panchina Patrick Vieira. Il francese è stato compagno di squadra di Balotelli, sia all’Inter che al Manchester City e lo ha anche allenato al Nizza per sei mesi a fine 2018. Quella con i rossoneri di Francia, tra le altre cose, è stata l’ultima esperienza realmente positiva di Supermario in quelli che sono considerati i top 5 campionati europei.

Dal 2016 al 2019, infatti, Mario ha giocato per 61 volte in Ligue 1 con la maglia del Nizza, mettendo a segno ben 33 reti. Un bottino importante che però si è dovuto interrompere nella stagione 2018/2019, proprio quando in Costa Azzurra è arrivato Patrick Vieira sulla panchina dei rossoneri. Il francese e l’attaccante bresciano avevano avuto già dei problemi da compagni di squadra e le ruggini non si erano mai ricomposte.

Balotelli-Vieira, quelle vecchie dichiarazioni che ora fanno rumore

Balotelli trova poco spazio e rescinde a gennaio 2019, quando poi passa al Marsiglia. Ora, però, i due si ritrovano a Genova e per Mario questo amarcord può significare già la fine della sua esperienza in Liguria. Non fosse altro per un paio di scambi di battute, a distanza, che i due si sono scambiati dopo essersi rincontrati a Nizza.

Vieira dichiarò alla stampa nel 2020, infatti, che Balotelli ha una mentalità che non si addice ad un gioco di squadra come il calcio. Dichiarazioni forti a cui Supermario replicò, soltanto nell’aprile 2024, dicendo che si trovava bene con Vieira allenatore, ma sportivamente non era d’accordo, che non gli andava bene il suo modo di giocare e che se non avesse avuto problemi con lui non sarebbe andato via da Nizza. Ora, i due lavoreranno insieme a Genova e vedremo cosa succederà.