Certi amori non finiscono, a volte ritornano | Giuntoli, ecco il nuovo bomber per Motta: presto di nuovo a Torino

Cristiano Giuntoli ha il nome del nuovo attaccante da mettere a disposizione di Thiago Motta: si tratta di una vecchia conoscenza.

Sesta in classifica con 24 punti, a meno due dal primo posto del Napoli di Antonio Conte, la Juventus di Thiago Motta si prepara ad affrontare il Milan di Paulo Fonseca in occasione del match esterno di sabato pomeriggio, valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella del Meazza il cui fischio d’inizio è fissato alle ore 18.00, alla quale la Vecchia Signora giungerà senza Dusan Vlahovic, uscito per infortunio al 43′ del secondo tempo della sfida di Nations League disputata lunedì sera a Leskovac tra la sua Serbia e la Danimarca.

Infortunio, quello del centravanti serbo, che purtroppo complica e non poco i piani del poc’anzi menzionato, Motta, che, ancora senza Nico Gonzalez e l’ormai lungodegente, Milik, contro il Diavolo sarà costretto a ridisegnare obbligatoriamente il suo attacco.

Un attacco, che può contare ora come ora solo su Conceicao e Yildiz e gli adattabili Weah e Mbangula, per il quale il direttore sportivo Giuntoli dovrà tornare quasi sicuramente sul mercato a gennaio. Alcune nomi sono già stati fatti, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Juventus, Vlahovic da solo non basta: occorre un centravanti di scorta

Con Milik fermo ai box ormai da tempo immemore e Vlahovic infortunatosi in Nations League con la Serbia, continua a tenere banco in casa Juventus la necessità di un bomber di scorta che, allo stato attuale delle cose, faccia di tanto in tanto tirare il fiato all’attaccante serbo.

In campo praticamente sempre agli ordini di Thiago Motta, l’ex centravanti della Fiorentina ha infatti indirettamente fatto capire di aver bisogno di qualche partita di stacco per non rischiare di incorrere in infortuni che, al di là della gravità, complicherebbero e non poco i piani della Vecchia Signora.

Juventus, dopo sette anni torna di moda Schick: il ceco può essere il perfetto vice Vlahovic

Legato attualmente al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, col quale ha conquistato la Bundesliga e la Coppa di Germania la scorsa stagione, Patrick Schick potrebbe tornare presto in Serie A alla luce del recente interesse della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

A distanza di sette anni dal mancato trasferimento dalla Sampdoria nell’estate 2017, non concretizzatosi a causa del riscontro di alcuni problemi di natura cardiaca, l’attaccante ceco, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe infatti legarsi finalmente al club bianconero, pronto ad affidargli il ruolo di vice Vlahovic. Se la trattativa verrà intavolata dalle parti già a gennaio non ci è ancora dato saperlo, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.