Avvolto dalle fiamme nella sua in auto: il mondo del calcio piange la sua scomparsa | Se n’è andato troppo giovane

Ancora un lutto nel mondo del calcio che perde un altro giovane suo protagonista tra lo sgomento generale.

Dopo quelle registrate nelle settimane e nei mesi scorsi, nelle ultime ore si è registrata ancora una tragedia che ha colpito il mondo dello sport, ma più in particolare quello del calcio. Quest’ultimo, infatti, perde un altro suo giovane protagonista in maniera improvvisa e drammatica.

Negli ultimi mesi, come detto, il calcio ha pianto la perdita di figure importanti e giovani promesse. Tra queste c’era sicuramente Marco Angulo, talentuoso centrocampista di nazionalità dell’Ecuador, di soli 22 anni. Il calciatore è scomparso in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Quito, che aveva già causato altre due vittime.

Angulo era considerato uno dei migliori giovani del calcio del suo Paese e aveva giocato per l’Independiente del Valle e negli Stati Uniti, prima di tornare in Ecuador​. Il 22enne centrocampista, che aveva già esordito anche in Nazionale maggiore, è deceduto dopo due giorni di agonia in ospedale.

Un’altra tragica scomparsa, avvenuta negli ultimi tempi e che ha riguardato il mondo del calcio, è quella di Miguel Ledo, ex difensore spagnolo ritiratosi nel 2023. Il 34enne è deceduto a causa di una ricaduta della leucemia, malattia con cui aveva lottato già in passato.

Altro lutto nel mondo del calcio, muore giocatore 30enne

La sua morte, dovuta quindi ad una recidiva della malattia, ha scosso in particolare il calcio spagnolo, dove era molto amato per il suo carisma e la dedizione dimostrata nelle categorie inferiori. Questi lutti hanno lasciato un segno indelebile tra i tifosi e gli appassionati, dimostrando ancora una volta quanto possa essere fragile e preziosa la vita anche per calciatori tanto amati e atleti di un alto livello.

Il calcio spagnolo, però, è di nuovo in lutto, proprio in questi ultimi giorni. José Manuel Rojas, calciatore del Palmar Vereda Real, di appena 30 anni, è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Il ragazzo, bloccato nella carcassa della sua auto avvolta dalle fiamme, non è riuscito a liberarsi ed è morto in maniera tragica.

Morte Rojas, il comunicato del suo club

Il suo club, il Palmar Vereda Real, ha diramato questo comunicato per ricordare la sua morte: “Non riusciamo ancora ad assimilarlo, oggi piangiamo la perdita del nostro compagno e amico Chapi. Una persona che non brillava solo in campo, ma anche nella vita. Il suo carisma, l’energia contagiosa e il sorriso eterno riempivano di gioia coloro che avevano la fortuna di conoscerlo. Chapi non era solo un giocatore; era parte essenziale della nostra famiglia”.

La nota della società spagnola, poi, continua in questo modo: “Il suo carattere unico e il suo modo di essere lo facevano volere a tutti. Diceva sempre con orgoglio di essere “il migliore”, e oggi vogliamo ricordarlo come tale: il miglior compagno, il migliore amico, il migliore esempio di amore per questo sport. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Ci uniamo al loro dolore e li accompagniamo in questi momenti difficili. Ci mancherai, Chapi. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con noi. Riposa in pace”.