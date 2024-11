Hamilton-Ferrari: un flop preannunciato | Un’ombra dal passato ostacola il pilota britannico

I precedenti non incoraggiano, c’è chi storce il naso riguardo al passaggio di Hamilton alla Ferrari, il pilota britannico è preoccupato

Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione di Formula Uno. Il sette volte campione del Mondo lascia la ercedes per accasarsi alla scuderia di aranello che sta chiudendo con segnali incoraggianti un’annata che l’ha vista in costante crescita e ancora in corsa per il titolo della classifica costruttori.

Il suo fianco ci sarà il monegasco Charles Leclerc, terzo nella graduatoria dei piloti, dietro a Norris e Verstappen che è a un passo da confermarsi il vincitore.

Alla soglia dei 40 anni è pronto ad affrontare l’ultima parentesi di una carriera da vero fuoriclasse. Le ultime stagioni non sono state proficue, con sole due gare vinte dal 2021, ma l’ottimismo permane in casa Ferrari.

Non tutti, però, sono favorevoli a quello che è stato definitivo come il vero colpo di mercato dell’anno in questo sport, un trasferimento che alimenta le speranze della Rossa di tornare a competere per i vertici.

Hamilton è a fine carriera, non può vincere con la Ferrari

L’ex pilota, e oggi opinionista, David Coulthard non sembra dar credito alle chance di Hamilton di far bene in Ferrari e, a sostegno, della sua tesi, prende in considerazione un precedente negativo, quando 15 anni fa la Mercedes decide di mettere sotto contratto Michael Schumacher.

In una trasmissione britannica spiega il suo punto di vista: “Non era forte e dominante come in Mercedes speravano che fosse, ricordando i fasti vissuti in Benetton e Ferrari. Con Hamilton, il rischio è che accada qualcosa di molto simile, perché anche Lewis non è più veloce come un tempo“.

Hamilton e le incognite riguardo al suo trasferimento alla Ferrari

La convivenza con Leclerc potrebbe essere un problema, dato che Charles ha già cercato di insidiarsi per il titolo e non ha intenzione di fare il comprimario.

Coulthard ci tiene a sottolineare, però, un altro aspetto: “Hamilton non deve dimostrare più nulla, è 7 volte campione del mondo, ma si sente spinto ancora a migliorare per dimostrare che sebbene abbia 40 anni è forte anche per le generazioni che lo seguiranno. Si migliora sempre di più e insegue un grande sogno: conquistare l’ottavo titolo iridato. La sconfitta del 2021 ancora brucia, e forse in Ferrari sente di poterla rimarginare definitivamente. Ma non sarà per nulla facile”.