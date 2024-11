Il rinnovo diventa un caso: addio al Milan | L’annuncio in diretta

Uno dei migliori calciatori dell’attuale rosa a disposizione di Paulo Fonseca potrebbe lasciare Milano.

La sosta per le Nazionali ha confermato i segnali di risveglio che Rafael Leao aveva già dato durante le ultime partite disputate con la maglia del Milan. L’asso portoghese, infatti, è stato protagonista nel match facilmente vinto dal suo Portogallo contro la Polonia, segnando il gol che ha sbloccato il risultato della partita.

Una rete importante, ma anche molto bella che ha mostrato, una volta di più, tutte le qualità del calciatore del Milan. Strapotere fisico, velocità disarmante e tecnica sublime. In poche parole un calciatore dai mezzi straordinari. Questo è Rafael Leao quando vuole e quando decide di fare sul serio.

Il gol alla Polonia è partito da una sua progressione palla al piede dalla difesa, un suo scambio con un compagno di classe, e la rete di testa in aerea di rigore. Insomma, dopo le tre panchine in quattro partite a cui lo ha costretto Paulo Fonseca, Leao sembra davvero un altro giocatore ed in questo momento appare al massimo della forma.

Tre gol e due assist, tra Milan e Portogallo, fanno capire il suo stato di grazia e salute e i tifosi del Milan sperano che ora il loro beniamino non si fermi più ed aiuti la squadra a risalire in campionato e a continuare la corsa in Champions League.

Milan, non solo Leao. Ecco gli altri protagonisti in Nazionale

La sosta per le Nazionali ha mostrato altri due calciatori rossoneri in grande spolvero. Parliamo di Mike Maignan e Christian Pulisic. I due, insieme proprio a Leao e ad un appannato Theo Hernandez, sono da considerare i calciatori più importanti e di maggior valore del Milan e lo hanno dimostrato anche con le maglie di Francia e Stati Uniti.

Il portiere è stato protagonista, in pieno recupero del match contro l’Italia, di una parata sontuosa su un tiro ravvicinato di Moise Kean, che ha salvato il primo posto nel girone di Nations League della sua Francia. Il secondo, invece, ha segnato l’ennesimo gol della sua carriera in Nazionale, di cui è anche Capitano e calciatore più importante.

Milan, Reijnders vuole il rinnovo ma…

Un altro che è diventato ormai fondamentale, sia per il Milan che per la sua Nazionale, l’Olanda, è Tijjani Reijnders. Il centrocampista rossonero, in una recente intervista ai microfoni dell’esperto di mercato Gianluca di Marzio di Sky, ha parlato del rinnovo di contratto con i rossoneri, dicendo che non può dire nulla, ma che le parti ne stanno discutendo.

Reijnders ha poi anche detto che si vede al Milan fino ai 30 anni, che il Diavolo è uno dei club più belli del Mondo e che è un onore giocarci. L’olandese, insomma, è felice a Milano, ma le capane dall’estero potrebbero suonare presto. Manchester United, Real Madrid e Barcellona potrebbero essere interessate a lui e, un’offerta fuori mercato, farebbe vacillare la dirigenza rossonera.