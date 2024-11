Rivoluzione totale Napoli: esonerato il tecnico | Hanno già annunciato il sostituto

Ancora uno scossone sulle panchine italiane. Dopo quelli avvenuti a Roma, Lecce e Genova, anche a Napoli si cambia.

In Italia, molto più che in altre Nazioni, c’è una consuetudine alquanto particolare di voler trovare sempre un responsabile a cui scaricare la colpa quando le cose non vanno bene. Invece di crescere, facendosi un esame di coscienza collettivo, quindi, si cerca di trovare un alibi e si va avanti.

Questo succede in tutti i campi della nostra vita quotidiana, succede nel lavoro, nella politica, ma soprattutto negli sport di squadra. Abitudine che è molto in voga soprattutto nel mondo del calcio, con dirigenti e presidenti di società che troppo spesso usano il proprio allenatore come bersaglio facile da colpire.

In questa stagione di Serie A, per esempio, dopo un inizio a rilento da questo punto di vista, ora siamo già arrivati a quattro esoneri ufficiali in circa tre mesi di stagione. A farla da padrone da questo punto di vista è ovviamente la Roma che, con Claudio Ranieri, vedrà sedersi il terzo allenatore diverso di questo 2024/2025 alquanto movimentato.

Dopo l’esonero inaspettato e tanto criticato di Daniele De Rossi, arrivato a metà settembre, infatti, ecco quello, sicuramente più atteso, di Ivan Juric. Il tecnico croato sembrava avere il destino segnato già al momento del suo arrivo e sono bastati meno di due mesi per mandarlo a casa.

Non solo la Roma, in Serie A cambiano anche Lecce e Genoa

Al suo posto, come detto, la società giallorossa ha chiamato, o meglio richiamato, Claudio Ranieri che per la terza volta sarà un allenatore della Roma. Insieme all’ex tecnico di Leicester, Juventus e Inter, poi, si riaffaccia in Serie A anche Marco Giampaolo che è stato chiamato a sostituire Luca Gotti e cercare di risollevare le sorti del Lecce per inseguire una difficile salvezza.

Stesso obiettivo che si pone anche Patrick Vieira ed il Genoa. La società rossoblù, anche se probabilmente sbagliando i tempi e i modi, ha infatti esonerato Alberto Gilardino ed ha affidato la panchina all’ex allenatore di Nizza e Crystal Palace.

Basket, a Napoli arriva coach Giorgio Valli

Non c’è solo il calcio, però, in Italia a distinguersi da questo punto di vista. Anche nella pallacanestro, infatti, non sono poi così rari gli esoneri. Dopo il cambio a Bologna, in A2, che ha riguardato la Fortitudo, anche a Napoli c’è stato un esonero.

Via Igor Milicic, infatti, ed ecco Giorgio Valli, 62enne ex coach della Virtus Bologna nel 2015/2016. Ed è proprio quella l’ultima esperienza del nuovo tecnico partenopeo che dovrà ripartire dall’ultimo posto in classifica e dagli zero punti conquistati fin qui dalla sua squadra.