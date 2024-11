Dalla Roma alla Juventus: scippo capitale | Accordo e firma

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore della Roma, i tifosi giallorossi non la stanno prendendo bene, l’accordo è in dirittura d’arrivo

La Roma sta vivendo la stagione più complicata dell’ultimo ventennio, con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative e ben due cambi di panchina avvenuti nel giro di pochi mesi. Prima Daniele De Rossi è stato esonerato per lasciare spazio a Ivan Juric, il quale non è riuscito a risollevare le sorti della squadra. I Friedkin hanno, quindi, deciso di affidarsi all’esperienza e alla conoscenza dell’ambiente di un tecnico come Claudio Ranieri.

L’attacco dei capitolini vede come titolari il confermato Paulo Dybala, che ha rifiutato una maxi offerta proveniente dall’arabia per continuare il proprio matrimonio con il club romanista.

La novità consiste, invece, nell’apporto realizzativo del centravanti ucraino Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga spagnola e una delle poche note liete del disastroso periodo della Roma.

La punta non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku e i precedenti terminali offensivi che hanno vestito la maglia giallorossa nelle scorse stagioni.

La Juventus pensa a rinforzare l’attacco con il bomber della Roma

Uno di questi è Patrik Schick che potrebbe, a sorpresa, tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato da una recente edizione della Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta a valutare concretamente l’assalto all’attaccante ceco che piace particolarmente a Thiago Motta e che è il nome più accreditato per il ruolo di vice Vlahovic, al momento fermo per un infortunio che costringe il mister a schierare Weah come falso nove.

L’attuale bomber del Bayer Leverkusen sarebbe favorevole a cambiare maglia ma molto dipenderà dalle richieste del club tedesco, con i bianconeri che proveranno a proporre un prestito con diritto di riscatto.

Le alternative di Giuntoli per il ruolo di vice Vlahovic

Gli altri nomi sul taccuino di Giuntoli sono Beto e Zirkzee. L’attuale attaccante dell’Everton, ex Udinese, non sta trovando molto spazio in Premier. Destino analogo per l’ex punta che Thiago Motta ha valorizzato al massimo la scorsa stagione a Bologna, contribuendo con le sue prestazione alla storica qualificazione in Champions League degli emiliani.

Il Manchester United ha investito oltre 40 milioni per il cartellino dell’olandese e non ha intenzione di svenderlo, pur consapevole che non rientra nel progetto tecnico di Amorim, pronto a debuttare alla guida dei Red Devils.