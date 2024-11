Non conto su di te, puoi andare | Conte, scaricato un eroe dello scudetto: al suo posto la rivelazione del campionato

Conte scarica un eroe dello scudetto. Il giocatore lascia il Napoli e si accasa altrove: sarà sostituito dalla rivelazione del campionato.

Primo in classifica con 26 punti, a più uno uno su Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e a più due sulla Juventus, il Napoli di Antonio Conte si prepara a ospitare la Roma di Claudio Ranieri in occasione della 13esima giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello contro i capitolini in programma allo Stadio Diego Armando Maradona domenica alle 18.00, al quale i partenopei giungono con l’ovvio obiettivo di conquistare una vittoria che non solo garantirebbe di conservare la prima posizione in graduatoria, ma anche di tornare al successo dopo aver conquistato solo un punto nelle ultime due sfide giocate contro Inter e Atalanta.

Dopo i passi falsi rimediati contro le due formazioni nerazzurre, l’obiettivo dei partenopei è infatti quello di rimettersi immediatamente in carreggiata per proseguire, magari senza troppi intoppi, la propria rincorsa a quello che sarebbe il quarto scudetto della storia della società campana.

Uno scudetto che, neanche sfiorato lo scorso anno dopo il trionfo della stagione 2022-2023, sembra essere tornato di nuovo a disposizione di Kvaratskhelia e compagni che, ritrovatisi dopo un’annata a dir poco turbolenta, puntano chiaramente anche al ritorno in Champions League dopo l’assenza di quest’anno.

Napoli, per Simeone non c’è spazio nelle scelte di Conte: l’argentino piace al Torino di Urbano Cairo

Riserva dichiarata di Romelu Lukaku, sbarcato all’ombra del Vesuvio lo scorso 29 agosto per chiaro volere di Antonio Conte, Giovanni Simeone pare non essere particolarmente considerato dal tecnico salentino ex Juventus e Inter.

Una scarsa considerazione, testimoniata dagli appena 304 minuti concessigli fin qui tra Serie A (204 minuti giocati in dieci partite) e Coppa Italia (100 minuti giocati in due partite), che potrebbe spingere l’ex centravanti di Hellas Verona e Fiorentina a lasciare il club azzurro per trovare maggiore spazio altrove. Maggiore spazio che, alla luce del grave infortunio al ginocchio occorso a Duvan Zapata lo scorso 5 ottobre, Simeone potrebbe trovare tra le file del Torino del presidente, Urbano Cairo.

Napoli, se parte Simeone, tutto su Bonny del Parma

Legato al Parma dal 31 agosto 2021, Ange-Yoan Bonny è senza alcun’ombra di dubbio una delle sorprese positive di questo primo scorcio di campionato in Serie A. Passato inosservato agli occhi della stragrande maggioranza di tifosi e appassionati, l’attaccante francese ha infatti già messo a referto fin qui quattro gol e un assist nelle sue prime 12 partite disputate in massima serie.

Bottino, questo, certamente migliorabile, che ha comunque permesso all’ex Chateauroux, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, di attirare le attenzioni di un club imporante come il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, pronto a salutare Simeone, potrebbe puntare su di lui già a gennaio. Al momento è ancora presto per parlare di trattativa vera e propria, ma le possibilità che Bonny lasci il Parma per legarsi al club azzurro sono sicuramente molto alte. Non ci resta che aspettare eventuali sviluppi per saperne di più.