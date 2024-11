“Non sono perfetto”: Leao fa un passo indietro | La verità sulla definitiva rottura

Il talento portoghese ha parlato di Fonseca e di Milan dal ritiro della sua Nazionale e ha svelato alcuni suoi pensieri.

Due prestazioni super in casa di Real Madrid e Cagliari che lo riabilitano dopo un inizio di stagione molto complicato, sia dal punto di vista delle prestazioni, ma soprattutto sotto quello relativo al rapporto con il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

Rafael Leao, nel bene e nel male, continua ad essere il calciatore più chiacchierato del Milan, anzi forse lo è addirittura dell’intera Serie A. Non c’è atteggiamento, partita, movimento in campo che non viene rivisto sotto la lente di ingrandimento e ridiscusso, polemizzato e fatto diventare, spesso e volentieri, un caso nazionale.

Il classe 1999 portoghese, oltre a qualche fischio dei suoi tifosi, le critiche di giornalisti e opinionisti, però, in questo inizio di stagione, ha dovuto fare i conti anche con qualcosa a cui non era assolutamente abituato: la panchina. Paulo Fonseca, suo connazionale, forse per punirlo per alcuni atteggiamenti o semplicemente per scelta tecnico-tattica, lo ha lasciato per tre partite su quattro fuori dalla formazione titolare.

Una scelta forte che ha fatto tanto discutere e che faceva trasparire una probabile rottura tra i due portoghesi. Alcune dichiarazioni del tecnico ex Roma, inoltre, che ha parlato di un Leao che deve essere trattato come tuti gli altri (quindi anche come Musah e Okafor) e di scelte normali che non devono far discutere, avevano ulteriormente ingigantito il caso.

Leao, caso con Fonseca rientrato?

Le prestazioni di altissimo livello del fuoriclasse portoghese contro Real Madrid e Cagliari, con due gol, un assist e altre due partecipazioni attive alle reti dei compagni; hanno un po’ nascosto il problema e fatto passare ormai in secondo piano le decisioni in serie di Fonseca di escludere Leao dai titolari.

Rafael Leao, intanto, ha risposto in campo ed ha voluto dimostrare che per lui la cosa più importante è divertirsi, star bene con il campo e regalare gioia ai suoi tifosi e ai tanti appassionati di calcio, soprattutto grazie alle sue giocate funamboliche e ai suoi numeri. L’attaccante del Milan, però, ha parlato anche nel ritiro della propria Nazionale.

Leao spegne il caso con Fonseca: “Nessun problema con lui”

Leao ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle panchina, ma soprattutto del suo rapporto con il tecnico Paulo Fonseca. Rafa ha detto che non è contento quando va in panchina perché lui vorrebbe giocare sempre e divertirsi, ma ha anche aggiunto che con Fonseca è tutto risolto e lui non ha nulla contro il suo connazionale.

Il caso sembrerebbe rientrato quindi e al Milan dovrebbe essere tornato il sereno, almeno per quel che riguarda il rapporto tra il miglior calciatore della rosa e l’allenatore. Certo, una situazione appianata anche dai gol e dalle grandi prestazioni che bisognerà riesaminare, magari, alla prossima panchina (se ci sarà).