Sei comunque fuori dai piani, puoi andare | Motta irremovibile: escluso nonostante l’emergenza

Thiago Motta non conta sul giocatore: escluso definitivamente dai piani della Juventus. Nonostante l’emergenza, non c’è spazio per lui.

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Torino e Udinese, conquistate entrambe col punteggio di 2-0, la Juventus di Thiago Motta continua ad allenarsi sui campi della Continassa per preparare al meglio il match esterno del prossimo 23 novembre contro il Milan di Paulo Fonseca.

Sfida, quella contro i rossoneri del tecnico portoghese, alla quale i bianconeri arriveranno con l’ovvio intento di portare avanti la propria striscia di successi consecutivi, ma anche con la difesa ridotta all’osso a causa del recente, grave infortunio occorso durante il ritiro con la Colombia a Cabal, che si aggiunge a quello altrettanto grave rimediato da Bremer a inizio ottobre.

Due infortuni, rottura del crociato per il brasiliano, lesione per il colombiano, che costringeranno non solo Thiago Motta a ridisegnare la sua linea arretrata almeno fino a gennaio, ma anche la società a ritornare necessariamente sul mercato per rinfoltire il reparto difensivo.

Con soli tre difensori centrali (Danilo, Kalulu e Gatti) e tre esterni (Savona, Rouhi e Cambiaso) attualmente a disposizione, l’ex tecnico di Spezia e Bologna dovrà infatti fare di necessità virtù per le prossime nove partite che precederanno l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Nove partite che, nel dettaglio, vedranno la Vecchia Signora affrontare in fila Milan, Aston Villa, Lecce, Bologna, Manchester City, Venezia, Cagliari, Monza e Fiorentina.

Juventus, valutazioni in corso su Danilo: il brasiliano potrebbe restare fino alla fine della stagione

Riserva agli occhi di Thiago Motta, che ha comunque fatto capire di tenerlo in considerazione, Danilo è diventato, da qualche giorno a questa parte, oggetto di valutazioni da parte della Juventus alla luce dei gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal.

Due infortuni, quelli del brasiliano e del colombiano, che, come detto, hanno numericamente ridimensionato il reparto difensivo bianconero del quale è ovviamente parte attiva l’ex Real Madrid e Manchester City che, dato comunque in partenza a gennaio, potrebbe anche decidere di restare fino al termine della stagione onorando, di conseguenza, il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Juventus, Pogba non resterà a Torino: ormai vicinissima la risoluzione del contratto

Paul Pogba non vestirà più la maglia della Juventus. Nonostante la riduzione della squalifica per doping che consentirà al centrocampista francese di tornare ufficialmente a disposizione il prossimo marzo, la società piemontese avrebbe trovato un accordo coi suoi legali per quella tanto desiderata risoluzione del contratto da otto milioni netti di euro all’anno in scadenza il 30 giugno 2026.

Una scelta chiara e categorica, quella della Vecchia Signora di non voler contare più sul classe ’93 transalpino, che, stando a quanto rivelato recentemente su Instagram da Fabrizio Romano avrebbe finalmente incontrato il suo benestare. Alla luce dell’accordo trovato, tanto la Juve quanto Pogba possono quindi ritenersi soddisfatti: il club per aver alleggerito drasticamente il proprio monte ingaggi, il centrocampista per la possibilità di ripartire altrove e dimostrare di poter essere ancora importante.