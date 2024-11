Sinner si toglie la maschera: il collega esce allo scoperto | La verità finalmente viene a galla

Il campione di tennis azzurro continua a vincere e ad attrarre beniamini. Intanto arrivano anche le dichiarazioni di un collega.

Continua il momento magico di Jannik Sinner e del tennis azzurro. Il classe 2001 altoatesino non si ferma più e in questo 2024 è riuscito a ribaltare pronostici, infrangere record e scrivere già la storia del tennis mondiale e dello sport italiano.

Due grandi Slam conquistati, Australian e Us Open, prima volta che un italiano riesce a farlo nella storia, otto tornei vinti in totale, considerando anche il nettissimo trionfo a Torino nelle Nitto Atp Finals. A questo, ovviamente, si deve aggiungere la posizione numero uno nel ranking Atp.

Posto guadagnato lo scorso giugno e che Sinner, in questi mesi, non ha mai perso, ma anzi ha consolidato alla grande. Anche in questo caso si tratta di una novità assoluta per il tennis azzurro che non era mai salito così in alto in tutta la storia. La parte più bella di tutto ciò, però, è che questo 2024 di Jannik di certo non sembra essere un exploit.

Il tennista altoatesino, infatti, ha tutte le carte in regola per dominare il panorama della racchetta mondiale a lungo e di diventare uno degli sportivi italiani migliori di sempre. Insomma, è proprio il caso di dirlo, la storia è appena cominciata ed il meglio deve ancora venire.

Sinner, nel 2024 anche qualche difficoltà

Tutto questo appare ancora più impressionante se si pensa che il 2024 di Sinner è stato anche costellato da qualche difficoltà e non è stato soltanto rose e fiori. Il numero uno al Mondo, infatti, ha subito un paio di fastidiosi infortuni durante la stagione, uno di questi gli ha anche impedito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi e ha dovuto fare i conti con una controversa faccenda legata al doping.

Episodio che gli è costato anche qualche critica, soprattutto da parte di alcuni suoi colleghi che avrebbero preferito una sua squalifica. Esempi rari, però, perché la maggior parte dei tennisti del circuito Atp sta con Jannik e non perde occasione per dichiarargli tutta la stima e l’affetto.

Sinner, le parole di stima di Struff

Uno di questi è il tedesco, Jan-Lennard Struff che, impegnato con la sua Germania in Coppa Davis, ha elogiato il campione italiano, spendendo delle parole di stima nei suoi confronti. Queste le parole sul suo rapporto con il 23enne di San Candido: “Ho avuto la possibilità di conoscere Sinner qualche anno fa: lui parla tedesco perfettamente e questo ci ha permesso di legare un po’. Lui è sempre stato molto educato e gentile e questo non è mai cambiato nonostante il suo successo. Questo è fantastico perché ci sono persone che cambiano dopo aver ottenuto successo, ma lui non è cambiato”.

Stuff poi prosegue: “Sinner è un ragazzo fantastico e una bella persona. Mi piace la sua personalità e ho avuto la fortuna di allenarmi con lui tante volte negli anni passati, ma anche quest’anno. Ci ho anche giocato contro nel 2024. Non è andata benissimo, ma quando l’ho affrontato ad Halle nei quarti di finale, abbiamo dato vita ad una partita tirata, nella quale ho rischiato di perdere due set a zero, per poi perdere soltanto al tiebreak del terzo set. Per me è stato incredibile affrontarlo: è un tennista straordinario. Non per niente è il numero uno al mondo ed ha appena vinto le Atp Finals di Torino”.