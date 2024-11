Dalla provincia alla Scala del calcio | Fonseca, strappato il sì del baby fenomeno: in rossonero dall’1 luglio

Il talentuoso giovane dice sì al Milan. Dalla provincia alla maglia rossonera a partire dalla prossima estate. Il futuro è assicurato.

Al momento fuori dalle zone che vorrebbero dire qualificazione in Champions League e lontano dalla vetta della classifica in Serie A, il Milan di Paulo Fonseca si prepara a un finale di 2024 e un inizio di 2025 senza stop che dovrà vederlo risalire necessariamente la china tanto in campionato quanto in Europa.

In netto ritardo rispetto alle aspettative di inizio stagione, i rossoneri saranno infatti chiamati a una continuità di rendimento che dovrà prendere quasi obbligatoriamente il posto dei risultati fin troppo altalenanti messi in fila da agosto fino a ora.

Lontano dalla cima della graduatoria in campionato e dal posizionamento tra le prime otto in Champions League, nelle prossime settimane il Diavolo non potrà più permettersi passi falsi che minino un’annata iniziata, è giusto ricordarlo, con l’intento certamente non nascosto di raggiungere i cugini dell’Inter a quota 20 scudetti in bacheca.

La seconda stella è ancora alla portata, ma Leao e compagni dovranno sbagliare il meno possibile, e sperare ovviamente in più di qualche passo falso delle dirette concorrenti da qui alla fine della stagione, per riacciuffare un obiettivo che, ora come ora, è sicuramente molto distante.

Fazzini pronto al grande salto in una big: il classe 2003 brilla con la maglia dell’Empoli

Elemento imprescindibile, infortuni permettendo, del fin qui sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa, Jacopo Fazzini ha iniziato ad attirare, a suon di ottime prestazioni, l’attenzione di molti top club, pronti a portarlo via dalla Toscana nel corso della prossima estate.

In campo fin qui in otto occassioni tra Serie A e Coppa Italia, con due gol all’attivo segnati al Catanzaro lo scorso 1o agosto, il classe 2003 nato Massa è senza alcun’ombra di dubbio uno dei prospetti italiani più interessanti del nostro calcio. Un prospetto che, cresciuto nell giovanili del club azzurro col quale ha esordito in massima serie nel 2022, sembrerebbe essere pronto per lasciare la provincia e approdare in una big.

Milan, Fazzini può arrivare in estate: l’Empoli valuta il suo gioiello tra i 13 e i 14 milioni di euro

Legato all’Empoli del presidente Corsi da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, Jacopo Fazzini, come detto, è uno dei giovani talenti italiani più interessanti attualmente militanti in Serie A. Un talento, frenato da qualche infortunio di troppo in questo primo scorcio di stagione, sul quale avrebbero iniziato a mettere gli occhi varie big del nostro campionato.

Varie big, tra cui il Milan di Paulo Fonseca, il quale, stando a quanto a riportato nel corso di un’intervista concessa a La Nazione dall’agente del giocatore, avrebbe intenzione di portarlo a Milano nel corso della prossima estate. L’Empoli, che ha già fatto capire di non volersi privare di Fazzini prima della fine della stagione, ha fissato il prezzo per lui tra i 13 e i 14 milioni di euro. Cifra, questa, certamente alla portata del Diavolo che, salvo ripensamenti, dovrebbe affondare il colpo per il 21enne azzurro la prossima estate.