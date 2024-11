Gasperini saluta l’Atalanta: accordo in Arabia | La clamorosa confessione del tecnico

Il tecnico bergamasco, alla nona stagione a Bergamo, potrebbe decidere di andar via al termine di questa.

I tempi della favola, della meravigliosa sorpresa, dell’outsider che sorprende tutti e ottiene grandissimi risultati, sono ormai da mettere in archivio perché senza ombra di dubbio, quando si parla di Atalanta, ora bisogna descriverla esclusivamente come stupenda realtà.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale di Champions League nel 2020, ad un passo dalla semifinale, diverse volte la qualificazione al torneo per club più importante d’Europa ed essere diventata stabilmente una realtà del nostro calcio, infatti, nella scorsa stagione l’Atalanta è andata oltre, alzando al cielo l’Europa League.

Quello straordinario successo, inoltre, è arrivato vincendo, anzi travolgendo per 3-0 il Bayer Leverkusen in finale. I tedeschi erano da poco diventati Campioni di Germania e in stagione non avevano mai perso, subendo l’unica sconfitta in assoluto proprio contro i bergamaschi nell’atto conclusivo dell’Europa League.

Una partita senza storia che, molto probabilmente, ha aumentato le consapevolezze di un gruppo che ora sembra essere pronto a lottare per traguardi ancora più importanti. Non sappiamo ancora dove potrà arrivare l’Atalanta in questa stagione, ma al momento sembra una squadra pronta per far benissimo sia in Serie A che in Champions League.

Atalanta, Gasperini il segreto da non perdere

E, se si è arrivati al punto in cui una squadra di provincia come l’Atalanta che, fino a meno di dieci anni fa faceva la spola tra Serie A e Serie B, può addirittura pensare di lottare per campionato e Champions League, gran parte del merito, oltre che alla splendida società bergamasca, va dato sicuramente al suo condottiero, quel Gian Piero Gasperini che ormai è conosciuto e apprezzato in tutto il Mondo.

A Bergamo non vogliono assolutamente perderlo e i tifosi hanno anche un po’ paura che il sogno Atalanta possa spegnersi con un suo addio. Anche per questa la società se l’è sempre tenuto stretto, ma è stato soprattutto lui a decidere di voler restare a Bergamo in tutti questi anni. Negli ultimi tempi, poi, l’ex tecnico del Genoa avrebbe anche rifiutato il Napoli e ricchissime offerte arrivate dall’Arabia Saudita.

Arabia Saudita? Ecco le parole di Gasperini

Proprio su queste ultime si è espresso Gasperini in una recente conferenza stampa. Alla domanda su un possibile futuro in Arabia Saudita, infatti, ha detto chiaramente che in passato c’è stata la possibilità di andarci perché era arrivata una ricchissima offerta al suo entourage, ma lui ha deciso di restare a Bergamo anche perché non era mentalmente pronto.

Il Gasp ha poi aggiunto che è presto per dire se in futuro accetterebbe i soldi arabi, ma che andrebbe solo se ci fosse la possibilità di poter portare qualcosa di nuovo. In quel caso un suo trasferimento da quelle parti avrebbe senso e oltre ai soldi per lui sarebbe il coronamento di una carriera.