Dybala scappa dalla Roma: l’ex compagno ci mette la buona parola | Ritorna in un top club

L’attaccante giallorosso sta vivendo un inizio di stagione da incubo, un po’ come tutta la sua squadra, e potrebbe cambiare aria.

La squadra più in difficoltà dell’intera Serie A, almeno se si tiene conto delle aspettative di inizio stagione, ma soprattutto del valore tecnico dei propri calciatori, è senza ombra di dubbio la Roma che ha già accumulato uno svantaggio colossale dalle squadre che sono in vetta e che in questo momento andrebbero in Champions League.

I giallorossi, però, oltre a dover fare i conti con una stagione fin qui da horror, devono anche farli con i problemi interni e con i tre allenatori che in appena tre mesi si sono seduti su quella panchina in questo inizio di stagione.

L’ultimo, come sappiamo, è Claudio Ranieri che, dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, è stato chiamato per dare una svolta alla stagione e normalizzare una situazione davvero delicata e complicata. Il giorno della sua presentazione a Trigoria, l’ex tecnico di Leicester e Juventus, tra le altre, aveva parlato anche di Paulo Dybala.

Ranieri aveva detto che a lui non importava della situazione contrattuale e che Paulo lo avrebbe fatto giocare a prescindere, purché stesse in buone condizioni. Nel match di Napoli se lo è portato in panchina e poi lo ha fatto giocare per appena 3′ più recupero, giustificando questa scelta con il fatto che non avrebbe potuto rischiarlo oltremodo.

Roma, la situazione contrattuale di Dybala

Una scelta che, però, è sembrata strana perché se un giocatore può giocare 3 o 6 minuti, ne può fare almeno altri 10′ o 15′, soprattutto se stai perdendo. Torna allora d’attualità la situazione contrattuale di Dybala che, con un contratto onerosissimo, potrebbe vedere il prolungamento per un’altra stagione se dovesse raggiungere almeno la metà delle presenze rispetto al numero totale di partite della Roma.

In questo momento, però, soprattutto con una qualificazione europea che sembra un miraggio, sarà difficile che il club giallorosso possa concedere un altro anno di contratto, a quelle cifre, a Dybala. Lo stesso argentino, inoltre, potrebbe aver voglia di cambiare aria e tornare in una squadra che lotta per obiettivi importanti.

Mercato, Dybala e quell’abbraccio con Lukaku

Praticamente a nessuno, poi, è passato inosservato il lungo abbraccio tra il fantasista ex Juventus ed il suo ex compagno, lo scorso anno a Roma, Romelu Lukaku, ora al Napoli e decisivo per la vittoria degli azzurri contro i capitolini. Un saluto molto affettuoso anche e soprattutto per un feeling che lo scorso anno tra i due era nato spontaneo.

Alcuni utenti dei social, però, si sono sbizzarriti a vederla in un altro modo e proprio in chiave mercato. Magari Dybala, infatti, sempre secondo l’idea di qualche tifoso che si è divertito su X a fare dei pronostici azzardati in merito, avrebbe chiesto a Lukaku di mettere una buona parola con Antonio Conte, suo allenatore, per trasferirsi a Napoli e raggiungere l’ex compagno belga.