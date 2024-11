Serie A in lutto: la morte ha colpito all’improvviso | Ci lascia una leggenda del calcio italiano

Ancora una morte dolorosa nel mondo del calcio italiano e un lutto che lascia davvero tanta tristezza e malinconia.

Dopo quelli registrati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, ancora un grave lutto che colpisce il mondo del calcio italiano e lascia un alone di profonda tristezza e malinconia soprattutto su chi segue questo sport da diversi decenni.

L’ultimo ex calciatore ad averci lasciato è stato un ottimo difensore, ma soprattutto è stato compagno di squadra e fedele alleato di uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi a cui, purtroppo, abbiamo dovuto dire addio in questo 2024.

Parliamo di Gigi Riva, forse il più grande attaccante italiano di tutti i tempi, che nel gennaio scorso non è sopravvissuto ad una grande malattia e ha gettato nello sconforto tutti i tifosi e appassionati di calcio italiani, ma soprattutto l’intera Sardegna, sua terra adottiva e posto in cui si era costruito la sua Isola felice.

Non solo Gigi Riva però. In questo 2024, che sta per volgere a termine, ci hanno lasciato altri due grandi protagonisti del nostro calcio. Parliamo di Sven Goran Eriksson e Salvatore Schillaci, in arte Totò. Entrambi hanno perso la loro battaglia contro un male incurabile che si era ormai divorato ogni parte del loro copro e della loro anima.

Lutto nel calcio, nel 2024 addio anche a Eriksson e Schillaci

Eriksson è stato un grandissimo allenatore che in Italia verrà ricordato soprattutto dai tifosi della Sampdoria e della Lazio, squadre con cui ha vinto tantissimo. Soprattutto a Roma, lo svedese, è riuscito a vincere lo Scudetto nel 2000 che resta l’ultimo conquistato dai biancocelesti capitolini.

Per quanti riguarda Totò Schillaci, invece, morto ad ottobre scorso, come si può dimenticare quel mese tra giugno e luglio del 1990, quando fece vivere un sogno a milioni di italiani con i suoi gol ed i suoi occhi spiritati e colorò le Notti Magiche di azzurro fino alla sfortunata semifinale persa ai rigori contro l’Argentina di Maradona.

Addio a Valeri, ex compagno di Gigi Riva nel Cagliari

Nelle ultime ore, purtroppo, ecco l’ennesimo lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 75 anni, infatti, Mario Valeri, ex giocatore e difensore tra le altre di Fiorentina, Torres, Lazio, Cagliari, come detto, e Salernitana. Fatale per lui una breve malattia.

A darne il triste annuncio è stato lo stesso club sardo, in cui Valeri giocò alle spalle di Gigi Riva negli ultimi anni della carriera di Rombo di Tuono. Cagliari che gli ha dedicato questo pensiero sui social: “Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Mario Valeri, sardo, originario di Sorso, dal ’73 al ’78 collezionò in rossoblù oltre 140 presenze. Il Club si stringe con affetto attorno alla sua famiglia. Ciao Mario”.