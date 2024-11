“Ho sofferto tantissimo”: il racconto dei mesi di agonia | Il calciatore ha voluto raccontare tutto

La confessione di un asso di un importante squadra di club italiano che ha vuotato il sacco sui suoi ultimi mesi.

Il calcio italiano continua a fare delle buone cose nelle coppe europee e a migliorare il suo status rispetto alle altre Nazioni. Dopo essere riuscito a qualificare cinque compagini in Champions League nella scorsa stagione, al netto del trionfo dell’Atalanta in Europa League, l’obiettivo è quello di ripetersi, in tal senso, anche in questo 2024/2025.

Al momento l’Italia è seconda in questa speciale classifica che considera il punteggio di tutte le Nazioni che hanno squadre nelle tre coppe europee, facendo una somma di questo coefficiente a seconda dei risultati di tutte le squadre impegnate. Solo l’Inghilterra ci è davanti, ma a qualificare cinque squadre in Champions League sono comunque le prime due.

C’è speranza per un’Italia che, anche in questa ultime tre giorni di coppe europee, ha comunque ottenuto risultati incoraggianti. Ci sono state quattro vittorie, quelle di Milan, Inter, Atalanta e Fiorentina, tre pareggi, quello della Lazio, ma soprattutto quelli di Juventus e Roma sui campi inglesi di Aston Villa e Tottenham, ed una sola sconfitta, quella del Bologna.

Allo stato attuale delle cose, purtroppo, soltanto i felsinei dovrebbero non ottenere il pass per la seconda fase. Al rientro in Champions League, dopo oltre 60 anni, infatti, il Bologna ha ottenuto un solo punto in cinque partite e sembra quasi impossibile che possa rientrare tra le prime 24 per disputare il playoff che porta agli ottavi di finale.

Europa, la situazione delle italiane

Playoff che spera di fare invece la Roma in Europa League, dopo un inizio shock di competizione, e che dovrebbe disputare anche la Juventus che difficilmente si qualificherà tra le prime otto nel girone unico di Champions League.

Playoff che invece sperano di evitare Lazio e Fiorentina, rispettivamente in Europa e Conference League, grazie ad una classifica molto positiva, ma anche Milan, Atalanta e Inter in Champions League. I nerazzurri milanesi sembrano essere lanciati verso gli ottavi diretti, mentre per bergamaschi e rossoneri tutto dipenderà dalle prossime tre partite.

Roma, la confessione di Leandro Paredes

Nell’ottimo pareggio della Roma a Londra contro il Tottenham, intanto, si è rivisto in campo, anche se soltanto nel secondo tempo, Leandro Paredes, un calciatore che, nonostante sia Campione del Mondo con la sua Argentina, era finito nel dimenticatoio con Ivan Juric. Claudio Ranieri gli darà sicuramente più spazio e lui spera di tornare ad essere importante.

Ai microfoni, nel post Tottenham-Roma, intanto, è stato lo stesso centrocampista argentino ad ammettere la sofferenza di questi mesi in cui non veniva quasi mai impiegato e si è sentito un corpo estraneo alla squadra. Queste le sue parole: “Sono stati mesi difficili, ho sofferto tanto. Dobbiamo giocare sempre così”.