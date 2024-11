Thiago Motta in Premier League: annuncio ufficiale | Il tecnico ammette tutto

Il tecnico della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro e a un possibile interessamento di alcune squadre inglesi.

Non ha mai perso e per ben dieci volte nelle tredici partite disputate in Serie A fin qui non ha preso gol ed ha terminato il match con la porta inviolata. A una prima superficiale occhiata basterebbero questi dati e statistiche per spiegare la stagione della Juventus fin qui.

E, chiariamoci, queste statistiche corrispondono alla realtà e fotografano le qualità di una squadra che ha nella fase difensiva il suo punto di forza e nella bravura del suo allenatore l’essere riuscito a dare subito una stabilità in tal senso alla sua Juventus, nonostante l’assenza di Bremer che ne avrà quasi fino a fine stagione (a cui si è aggiunta da poco anche quella di Cabal).

Il bicchiere di questo inizio di stagione della Juventus, però, soprattutto se si parla di campionato, non può essere completamente pieno e al massimo si può considerare mezzo pieno. Anzi, per alcuni critici e/o osservatori calcistici, in realtà, è semplicemente mezzo vuoto.

Eh sì, perché i bianconeri sono sesti in campionato, anche se le distanze dalle prime cinque sono minime, ma soprattutto, a fronte di una fase difensiva praticamente perfetta, continuano ad avere difficoltà nell’andare a rete e spesso non riescono a rendersi troppo pericolosi durante le loro partite. Una difficoltà che potrà essere superata con il lavoro, ma anche con il recupero dei tanti infortunati che ci sono al momento.

Juve, ecco i problemi da migliorare

Le partite della Juventus, almeno fino a questo momento e almeno in larga parte della loro totalità, sono state spesso noiose, prive di spettacolo e con pochissime occasioni da rete. Al netto di Inter-Juventus, finita con uno spettacolare e pirotecnico 4-4, ci sono poi state le varie Juventus-Roma, Juventus-Napoli e Milan-Juventus che sono terminare a reti bianche e quasi senza emozioni.

Il principale problema che Thiago Motta dovrà risolvere nei prossimi mesi, per indirizzare in maniera positiva la sua prima stagione sulla panchina della Juventus, è principalmente quello del rendere la sua squadra frizzante e pericolosa in zona offensiva, ma anche quello di trovare un gioco armonioso e di qualità.

Premier League? Thiago Motta risponde in maniera chiara

Nel frattempo, con i tre anni di contratto in essere, l’ex allenatore del Bologna non ha di certo intenzione di mollare e si è innamorato della Juventus, squadra scelta con forza e senza pensarci più di tanto. Questo Thiago lo ha voluto specificare molte volte e lo ha rifatto anche in una recente intervista.

Motta, nella conferenza che si è tenuta il giorno prima del match di Champions League contro l’Aston Villa, ha anche risposto alle domande su un suo possibile futuro in Premier League e lo ha fatto in maniera tanto simbolica quanto sintetica: “Io in Premier. La Juventus ha un futuro importante”.