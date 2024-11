Luis Enrique stregato dal nerazzurro | Il Psg sbarca in Italia per lui: offerta monstre sul tavolo

Il Paris Saint Germain mette gli occhi sul forte giocatore nerazzurro. Luis Enrique vuole portarlo in Ligue 1. Offerta monstre sul tavolo.

Più aperta che mai tanto nelle zone alte della classifica quanto in quelle basse, la Serie A si prepara a mandare in campo la 14esima giornata di campionato in cui, più di ogni altro incontro, spiccano sicuramente quelli tra Fiorentina e Inter, in programma domenica alle 18.00, e quello tra Roma e Atalanta, in programma lunedì alle 20.45.

Due appuntamenti, quelli dell’Artemio Franchi e dell’Olimpico, i quali, poggiando la lente d’ingrandimento sulle due formazioni ospiti, vedranno Biscione e Dea puntare ovviamente ai tre punti contro due avversari particolarmente ostici che venderanno certamente cara la pelle.

Dopo le rispettive affermazioni in Champions League contro Lipsia e Young Boys, meneghini e orobici hanno infatti tutte le intenzioni di continuare a fare bene per confermarsi nelle zone nobili del campionato. Una vittoria nei rispettivi match contro gli uomini di Raffaele Palladino e quelli di Claudio Ranieri consentirebbe loro, Napoli permettendo, di salire in vetta alla classifica.

Obiettivo, questo, il cui raggiungimento passa, o potrebbe passare nei mesi a venire, almeno stando ai loro attuali rendimenti, dai piedi di Marcus Thuram e Mateo Retegui i quali, al momento secondo e primo della classifica marcatori con nove e 12 gol, tenteranno chiaramente di aiutare i rispettivi club a portare a casa quanti più risultati positivi possibili.

Retegui e Thuram nel mirino di molti top: anche il Psg guarda in Italia

Pezzi da 90 di Inter e Atalanta, Marcus Thuram e Mateo Retegui hanno iniziato ad attirare l’attenzione di molti top club del Vecchio Continente, che già nelle prossime settimane potrebbero sbarcare in Italia per prendere informazioni su di loro.

Molti top club, tra cui il Paris Saint Germain del presidente Al-Khelaifi, che, in grande difficoltà in Champions League, dove ha racimolato a malapena quattro punti in cinque partite disputate fin qui, avrebbe intenzione di chiedere del francese, dell’italo-argentino e di un altro giocatore nerazzurro.

Il Psg vuole Hien dell’Atalanta: Luis Enrique strizza l’occhio al gioiello di Gasperini

Prelevato lo scorso gennaio dall’Hellas Verona per poco meno di dieci milioni di euro, Isak Hien ci ha messo poco a diventare un perno della difesa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Schierato complessivamente fin qui 15 volte dal tecnico piemontese della Dea, il centrale svedese ha già attirato l’interesse di molte società straniere.

Tra queste, il Paris Saint Germain di Luis Enrique il quale, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, starebbe per bussare alle porte del club orobico per valutare la fattibilità di un eventuale affare. Al momento la società bergamasca non ha ancora fissato il prezzo per il cartellino di Hien che, considerato come detto a tutti gli effetti un intoccabile da parte di Gasperini, difficilmente verrà svenduto al primo offerrente. Acquisire il diritto alle sue prestazioni sarà possibile, ma occorreranno sicuramente molti milioni. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.