Guerra in casa Ferrari: saltano le gerarchie | l’addio è questione di tempo

Tra Leclerc e Hamilton sarà una convivenza difficile da gestire, chi sarà il pilota che farà da comprimario all’altro?

La gara di Las Vegas ha già fornito i primi verdetti della stagione di Formula Uno. Max Verstappen si è laureato di nuovo campione del Mondo. L’olandese può essere decisivo per regalare alla Red Bull la vittoria della classifica dei costruttori, insidiata da una Ferrari che non ha intenzione di mollare, come testimonia il terzo e quarto posto conquistato negli Stati Uniti.

Charles Leclerc è stato sorpassato dal compagno di scuderia Carlos Sainz che si è piazzato, così, sul gradino più basso del podio, dietro ai due piloti della Mercedes Russell e Hamilton.

Il monegasco infatti ha perso le staffe, è stato più duro che mai in radio con il compagno e ha continuato il suo discorso anche quando ha parlato con la stampa. Leclerc è riuscito ad avere più ritmo di Sainz, e la Ferrari ha chiesto al madrileno di lasciarlo passare ma al termine della gara è finito dietro.

E Leclerc potrebbe avere dei malumori anche la prossima stagione, quando dovrà dialogare con Lewis Hamilton, sette volte campione del Mondo e desideroso di chiudere in bellezza la sua carriera.

Una convivenza che appare impossibile, la Ferrari ha una patata bollente da gestire

Tra i due ci dovrà essere collaborazione per riuscire a far trionfare la scuderia di Maranello che ha deciso di ingaggiare il pilota britannico per riuscire a porre fine al dominio della Red Bull.

Leclerc è da qualche stagione il pilota di riferimento della Rossa e non ha intenzione di svolgere un ruolo da comprimario, gareggiando a sostegno di Hamilton, ma confida nell’aiuto dell’esperto corridore per centrare altri importanti traguardi.

Leclerc può lasciare la Ferrari, ecco cosa non accetta

C’è chi, addirittura, ipotizza che Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari al termine di questo Mondiale, dati i malumori ricorrenti e la paura di cedere il posto a Hamilton.

I tifosi si augurano che ciò non avvenga, dato il talento del monegasco, in rampa di lancio e il pilota giusto per riportare in alto un auto che ha fatto la storia di questo sport, con Mondiali vinti e gare indimenticabili per i milioni di sostenitori.