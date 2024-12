Giocava in Serie A e guadagnava milioni: oggi vende gli aspirapolvere | Le scommesse erano il pane quotidiano

Da titolare in serie A a venditore di aspirapolvere, si è dovuto reinventare dopo aver sperperato tutto nel gioco d’azzardo

Negli anni ’90 la serie A era il campionato più competitivo e seguito del Mondo. Anche nelle squadre meno rinomate militavano alcuni tra i migliori talenti dell’epoca. Giocare titolari nel massimo campionato italiano era un motivo di vanto, con stadi pieni e l’attenzione mediatica rivolta alle partite, spesso accese e combattute.

Tra le sorprese di quel decennio non può non essere menzionato il Parma che riuscì a conquistare i vertici della classifica, diventando l’ultima italiana a trionfare in Coppa Uefa fino alla vittoria dell’Atalanta in Europa League lo scorso maggio.

Nella rosa degli emiliani hanno mosso i primi passi alcuni giocatori che poi vestiranno le maglie dei top club europei, da Gianluigi Buffon a Fabio Cannavaro, da Lilian Thuram ad Hernan Crespo.

Uno di questi ha conquistato con i gialloblu una Coppa Italia, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe e pure una Supercoppa europea, prima di trasferirsi in Premier League nel 1995, tra le fila del Leeds United, una decisione che si rivelò sbagliata, tanto da ritirarsi a soli 28 anni dal mondo del calcio, con un calo di rendimento e dei problemi alla caviglia.

La nuova vita di uno dei migliori giocatori degli anni ’90 in Italia

Lui è Tomas Brolin che è riuscito a ritagliarsi un posto importante nel mondo dell’imprenditoria. Grazie alla sua ditta di aspirapolvere di ultima generazione che hanno conquistato la Svezia.

Al Sun ha rivelato il perché di un ritiro così prematuro: “Ero sinceramente stanco di allenarmi tutti i giorni e mi frullavano altri progetti in testa. Nel momento in cui ho deciso di smettere di giocare, un uomo si è avvicinato a me. Era un personaggio strano, un inventore, e mi propose la sua nuova idea di aspirapolvere. Ne fui letteralmente attratto e con lui ho aperto un’azienda. Fu la spinta che non mi diede più la voglia di tornare in campo“.

L’ex talento di serie A è un appassionato del Poker

Brolin ha partcipato anche ai tornei di Poker Texas Hold’em che nella prima decade del 2000 impazzavano sul web.

Non furono sporadiche ma sempre più assidue finché lo stesso Brolin non ammise di aver intrapreso la carriera di pokerista professionista. Una vita spericolata la sua che non ha mai amato annoiarsi.