Scandalo violenza in Serie A: individuato il colpevole del video | Ecco chi è in realtà

Arrivano delle accuse pesanti circa un calciatore del nostro campionato che sarebbe accusato di violenza.

Nelle ultime ore e negli ultimi giorni sono arrivate delle accuse pesantissime nei confronti di un calciatore di Serie A che ora, se queste notizie che circolano dovessero risultare veritiere, rischierebbe davvero grosso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

A porgere queste accuse ci ha pensato il famoso giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti che, durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva “Lo stato delle cose” su Rai 3, ha rilasciato uno scoop davvero incredibile che potrebbe sconvolgere il calcio italiano, soprattutto quello milanese.

Giletti aveva già preannunciato sui suoi canali social e nel promo della puntata della trasmissione, poi andata in onda sulla terza rete televisiva, la sconvolgente rivelazione che poi ha rilasciato qualche ora dopo con queste parole: “Quello che è importante è che noi racconteremo quello che è successo all’interno di un noto locale milanese in una notte di gennaio”.

Il giornalista televisivo, poi, ha rincarato la dose: “C’entra un famosissimo giocatore di una squadra di Milano, molto importante, che ha tenuto una serie di comportamenti gravissimi. Chi è? Lo scopriremo”. Il nome del famosissimo calciatore di Serie A che si è macchiato di questo presunto reato, quindi, non è stato fatto da Giletti che però ha aggiunto che l’identità potrebbe essere diffusa nelle prossime puntate della trasmissione.

Violenza in Serie A, la rivelazione di Fabrizio Corona

Ad entrare a gamba tesa sull’argomento, però, ci ha poi pensato il solito Fabrizio Corona, ex Re dei Paparazzi, che ultimamente ha già svelato lo scoop sul calcioscommesse che riguardava Fagioli e Tonali, poi squalificati rispettivamente per circa un anno. L’attuale imprenditore, giornalista e uomo d’affari, non si è limitato a parlare di questi comportamenti, ma ha svelato anche l’identità del calciatore.

Fabrizio Corona ha dichiarato che a breve farà uscire un video in cui si vedrebbe chiaramente Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, che si ubriaca in un noto locale milanese, fa uso anche della droga del palloncino e poi sfascia tutto. Sempre secondo Corona, inoltre, l’ex Real Madrid avrebbe anche picchiato ripetutamente una donna che si trovava con lui in quella serata di gennaio, evidentemente provato da droga e alcool.

Caso violenza Serie A, il post che scagionerebbe Theo

Un’accusa gravissima che, se dovesse essere confermata, rischierebbe di rovinare la carriera, ma anche in generale la vita del calciatore del Milan. Chiaro è che bisognerà attendere la diffusione del video e poi avere prove concrete prima di formulare qualsiasi giudizio, sia morale che comportamentale ed etico. Da X, nel frattempo, un utente ha scritto un post sull’argomento.

Secondo AnfetaMilan, infatti, non ci sarebbero le basi per individuare alcun colpevole in questa brutta storia. Questo il contenuto del post: “Ho visto adesso il video di Theo Hernandez. Io so che Corona è in buona fede e non ho dubbi che sia lui però la risoluzione del primo allunaggio rischia di scagionarlo”.