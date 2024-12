Lesione del legamento crociato del ginocchio: stagione finita | Addio a una pedina fondamentale

Altro infortunio per una squadra martoriata dall’emergenza giocatori, la lista si amplia con uno dei giocatori più importanti

In questa prima parte di campionato il numero di infortunati è davvero elevato. Non c’è una squadra che non ha almeno un proprio titolare fuori per problemi fisici e ciò comporta il fare ricorso alle seconde linee, con l’ampiezza dell’organico che diventa decisivo per sopperire ad assenze che possono incidere sul rendimento complessivo del club.

Le dirigenze si sono mosse nel mercato estivo per consegnare ai propri allenatori delle rose più larghe possibile, in vista di un’annata che sarebbe stata ancora impegnativa a causa di un calendario che non avrebbe lasciato tregue, in particolare per le otto compagini che stanno prendendo parte alle competizioni europee.

Con le gare delle Nazionali, tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali del 2026, non c’è stato un attimo di pausa per molti giocatori, costretti a scendere in campo quasi sempre due volte a settimana, con conseguente dispiegamento di energie fisiche e mentali che facilitano il presentarsi di infortuni.

Preoccupa, in particolar modo, la rottura del legamento crociato che ha colpito alcuni top player e che li costringe a una fine anticipata della stagione in corso.

Il mister è a corto di uomini in attacco, un altro centravanti si ferma

La Juventus è a corto di giocatori sia in difesa che in attacco. Davanti a Michele Di Gregorio, oltre all’assenza prolungata di Gleison Bremer e di Juan Cabal, va registrato lo stop per Savona, uscito in anticipo nell’ultimo turno di Champions League.

Thiago Motta non ha una punta di ruolo da schierare come terminale offensivo viste le indisponibilità di Milik e di Dusan Vlahovic.

Un altro infortunio per la squadra più martoriata del campionato

Non se la passa meglio la Next Gen, con l’attaccante Pedro Felipe che si è rotto proprio il legamento del crociato. Per il brasiliano, fatale il recupero della 15esima giornata del campionato di Lega Pro, che ha visto i bianconeri impegnati contro la Turris, con un pari a reti inviolate.

La squadra ha esonerato di recente Montero, richiamando Brambilla che aveva guidato il club gli scorsi due anni. L’obiettivo è quello di evitare la discesa in serie D e nel calcio dilettantistico ma la situazione è davvero complicata.