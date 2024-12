Hamilton, subito conflitti col compagno di scuderia: mosse accuse gravissime | Le tensioni interne mettono a rischio la stagione

La nuova avventura professionale di Lewis Hamilton parte con il piede sbagliato, subito degli attriti con il compagno di scuderia

Mentre il Mondiale di Formula Uno volge al termine, con il bis di Max Verstappen che regala un altro titolo alla Red Bull, i pensieri iniziano a rivolgersi verso la prossima stagione che vedrà un cambiamento sostanziale per la scuderia più amati dagli italiani e non solo: la Ferrari.

La Rossa di Maranello vedrà l’approdo del sette volte iridato Lewis Hamilton che lascia la Mercedes per concludere una carriera di alto livello con la scuderia italiana.

Ha voluto fortemente fare questo trasferimento data la necessità di nuovi stimoli per proseguire a competere per i vertici, migliorando il rendimento non all’altezza delle ultime due stagioni e aiutando la Ferrari a lottare di nuovo per il titolo.

Prenderà il posto di Sainz mentre come compagno avrà Charles Leclerc, terzo nella classifica dei piloti con un crescendo incoraggiante nelle prestazioni. Il monegasco non ha intenzione di abdicare il ruolo, facendo da comprimario al britannico.

Il precedente che preoccupa Maranello, Hamilton arriva in Ferrari per comandare

Per questo motivo sono da risolvere eventuali problemi di gerarchie. Un precedente non è incoraggiante. Infatti, nel 2016, Lewis Hamilton e Nico Rosberg hanno avuto una stagione segnata da conflitti tra i due, con varie accuse di manipolazione, strategie e tensioni interne sul titolo di Nico, che concluse davanti, per pochi punti, al compagno di scuderia.

Questa è la migliore delle ipotesi ma la concorrenza tra i due potrebbe influire anche sul clima sereno di tutto lo staff che cercherà di metterli nella condizione più ideale per raggiungere il massimo delle prestazioni.

La Ferrari ha due campioni che potrebbero farsi la guerra per primeggiare

Due atleti che hanno le qualità per spodestare Verstappen dal trono del Mondiale, con Hamilton che ha l’esperienza per gestire la situazione e non lasciarsi innervosire dalle tentazioni di protagonismo di Leclerc.

I risultati saranno condizionati dal loro buon rapporto, con dei problemi che inevitabilmente sorgeranno ma che dovranno essere gestiti con il dialogo e individuando una strategia che valorizza al massimo la macchina e tutto il team.