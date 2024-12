Serie A in lutto: l’annuncio ufficiale del club | Un dolore immenso per il capitano

Un lutto ha colpito un calciatore del nostro massimo campionato a cui è arrivata puntualmente la vicinanza della sua società.

Lunedì 25 novembre è stata una giornata importantissima per tanti appassionati e amanti di calcio, ma anche per i tanti tifosi che lo hanno amato e venerato. Una ricorrenza che, soprattutto a Napoli, ogni anno, ma è meglio dire ogni giorno, viene sempre onorata alla grandissima.

Sono passati quattro anni, infatti, dalla morte di Diego Armando Maradona che ci ha lasciati il 25 novembre 2020. Un giorno che nessuno può dimenticare, soprattutto per chi è cresciuto o è vissuto nel mito di quello che per tantissimi è stato il più grande calciatore della storia del calcio.

Diego Armando Maradona è una figura, forse l’unica nella storia del calcio, che va oltre il calciatore, l’uomo, ma trascende addirittura il Divino per quello che ha rappresentato per tutti: compagni di squadra, tifosi, amanti di questo sport e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo o giocarci insieme.

In Argentina e a Napoli, quindi, il 25 novembre di ogni anno non può essere mai un giorno come tutti gli altri e sarà sempre una ricorrenza speciale da onorare con visite ai vari cimeli e posti dedicati alla memoria di Maradona, pianti, commozione e ricordi di ogni tipo e che si trovano soprattutto nel capoluogo campano e in ogni angolo del Paese sudamericano.

I lutti di ex Serie A in questo 2024

Il 2024, però, purtroppo è stato anche un anno di lutti che hanno scosso la Serie A perché hanno riguardato suoi ex protagonisti. Se ne ricorderanno, almeno per ora e speriamo che la lista non si allunghi da qui a fine anno, soprattutto tre: Gigi Riva, Sven-Goran Eriksson e Salvatore Schillaci, in arte Totò.

Il primo è stato il più grande attaccante italiano di sempre e per Cagliari e tutta la Sardegna un mito che sarà sempre vivo nel ricordo. Andato via a gennaio per una grave malattia, così come per un male incurabile è scomparso anche l’ex allenatore di Roma, ma soprattutto Sampdoria e Lazio. Schillaci, invece, scomparso ad ottobre sarà per sempre ricordato per averci fatto sognare durante le Notti Magiche di Italia ’90.

Serie A, ancora un lutto

Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia di un altro lutto che ha colpito il mondo della nostra Serie A, anche se non in maniera diretta. Il Parma Calcio, infatti, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha diffuso la notizia della morte della nonna del Capitano, Enrico Delprato. La società ducale, in questo modo, ha fatto le condoglianze al calciatore ed alla sua famiglia.

Questo il comunicato del Parma per omaggiare nonna Luigina: “Il Presidente Kyle J. Krause e il Parma Calcio esprimono le proprie condoglianze e la propria vicinanza al nostro Capitano Enrico e alla famiglia Delprato per la scomparsa della nonna Luigina. Tutta la squadra, l’allenatore Fabio Pecchia e lo staff tecnico, i dirigenti e tutti coloro che lavorano per il nostro Club sono vicini alla famiglia Delprato in questo momento di profondo dolore”.