Secco no a Liverpool e Barcellona: ribaltone giallorosso | Il calciatore ha scelto

La stella della squadra giallorossa ha rifiutato due top club europei per vestire la maglia attuale e restare in Italia.

Da qualche anno a questa parte, ormai, sono sempre meno frequenti i calciatori che rinunciano a stipendi più alti e trasferimenti in altre squadre che promettono mare e monti, soltanto per restare fedeli alle maglie che indossano da un po’ di anni.

E, se una volta le bandiere facevano parte e resistevano ancora nella stessa squadra per una carriera intera, o quasi, ora è praticamente impossibile trovare calciatori che decidono di rinunciare a ingaggi monstre per continuare a vestire la stessa maglia. Di Maldini, De Rossi, Javier Zanetti, Alex Del Piero e Francesco Totti, insomma, non ce ne sono più e probabilmente non ne nasceranno altri.

In estate, però, abbiamo assistito a trasferimenti saltati all’ultimo momento, nonostante la trattativa sembrava già conclusa e la cessione ormai cosa fatta. Un esempio in tal senso è stato sicuramente il caso Dybala che la Roma a fine agosto aveva già ceduto in Arabia Saudita, liberandosi di un ingaggio assai pesante e ingombrante.

Il calciatore argentino, però, dopo averci pensato a lungo, rinunciò ai tantissimi soldi che gli offrivano da Estremo Oriente e decide di restare a Roma. Un gesto di amore verso la città che, almeno fino a questo momento, non sta portando i frutti sperati sotto alcun punto di vista.

No a Barcellona e Liverpool per trasferirsi a Lecce

Un altro calciatore che sta rifiutando continuamente i ricchi contratti arabi, ma non solo, è Luka Modric che, nonostante abbia vinto tutto e ripetutamente, ha deciso, anche nell’ultima estate, di restare fedele al Real Madrid e di continuare a giocare nel calcio che conta. Dybala e Modric sono soltanto due dei tanti esempi di calciatori che hanno rifiutato ricchissimi contratti dall’altra del Mondo.

In Italia, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, c’è chi ha saputo rinunciare a Barcellona e Liverpool, seppur erano offerte che arrivavano per far parte del loro settore giovanile. Parliamo di Patrick Dorgu, esterno classe 2004 del Lecce, che sta facendo la differenza con la maglia dei giallorossi e potrebbe essere ceduto a fine stagione ad un top club per una cifra altissima.

Dorgu, un talento da 50 milioni di euro

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce che lo ha scoperto e che continua a pescare talenti in giro per il Mondo, lo ha preso dal Nordsjelland in Danimarca, nel 2022, per appena 370 mila euro e lo ha inserito nella formazione Primavera giallorossa.

All’epoca dei fatti a Dorgu, esterno con passaporto danese che ha già esordito in Nazionale maggiore con gol annesso, gli fu consigliato di scegliere Lecce e lui rifiutò Barcellona e Liverpool per trasferirsi in Salento. Dopo questo campionato, in cui ha già messo a segno tre reti che hanno fruttato sette punti ai salentini, il ragazzo potrebbe essere ceduto a qualche top club per una cifra che potrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro.