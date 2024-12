Giuntoli lo scippa al Barcellona: un vero top player in bianconero | Il piano è già in atto

Le squadre italiane, ma non solo, si muovono già in ottica mercato di gennaio e il dirigente bianconero ha le idee chiarissime.

Ormai manca poco all’inizio della sessione invernale di calciomercato che durerà un mese e vedrà impegnate tutte le squadre italiane, ma anche quelle dei principali campionati europei, nel tentativo di rinforzarsi e dare una svolta o una sterzata a questa stagione che è prossima al giro di boa.

Per tutto gennaio, infatti, ci sarà la possibilità di acquistare, a titolo definitivo o in prestito, e cedere, diversi calciatori e questo potrà rappresentare il vero e proprio colpo decisivo per il prosieguo della stagione. I dirigenti che hanno intenzione di fare mercato, però, ovviamente hanno già cominciato ad intavolare le trattative più importanti.

In Italia soprattutto, in questa stagione, sembra esserci un equilibrio che potrebbe durare fino al termine del campionato. Questo sottile ed entusiasmante gioco che resta sul filo del rasoio, però, potrebbe essere appunto deciso da colpi sul mercato di gennaio che potrebbero spostare definitivamente gli equilibri e farli pendere dall’una o dall’altra parte.

Delle prime in classifica non ci sono squadre che dovrebbero fare grandissime operazioni, ma il Napoli, per esempio, potrebbe allungare la rosa con qualche difensore che possa rivelarsi utile da qui al termine del campionato. Difficilmente vedremo Atalanta, Inter, Lazio e Fiorentina, invece, muoversi per degli obiettivi importanti.

Mercato, Giuntoli ancora scatenato

Chi invece si preannuncia molto attivo sul mercato di gennaio è Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus. I bianconeri hanno già speso 220 milioni di euro in estate per rinforzarsi, anche se al netto con le cifre guadagnate con le cessioni, la cifra si riduce a circa 100 milioni. Nonostante questo, però, la squadra ha bisogno di rinforzi.

Ne ha bisogno in difesa, dove ha perso per sfortuna Bremer e Cabal per tutto il resto della stagione e necessita di un centrale di difesa di livello (si parla di Skriniar in prestito dal Paris Saint Germain), ma ne ha bisogno anche in attacco dove urge il vice Vlahovic. Il sogno resta Joshua Zirkzee che lo United potrebbe concedere in prestito, visto lo scarso minutaggio che sta avendo nell’ultimo periodo con i Red Devils.

Mercato, Juve alla finestra per De Jong del Barcellona

Anche a centrocampo, però, secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus si starebbe muovendo per allungare la rosa e migliorare ulteriormente la qualità della sua mediana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il futuro di Frenkie De Jong potrebbe essere lontano dal Barcellona.

Il centrocampista olandese non sembra essere una priorità del tecnico Flick che in mediana, come punti di riferimento, sembra ormai avere i soli Casado, Pedri e Gavi. Questa scelta avrebbe portato i blaugrana a ritirare la proposta di rinnovo contrattuale inoltrata al giocatore nei mesi scorsi. La Juventus è alla finestra ed osserva con interesse, conscia del fatto che De Jong sarebbe un rinforzo di assoluto livello per la nostra Serie A.