Giuntoli ha in mano il nuovo attaccante: all-in sull’ex Napoli | Ecco l’annuncio ufficiale

Il dirigente della Juventus è già attivo sul fronte mercato per riuscire a rinforzare la squadra in vista di gennaio.

I tanti infortunati che stanno riempiendo in ogni ordine di posto l’infermeria della Continassa, hanno evidenziato che, in casa Juventus, forse non è propriamente la profondità di rosa una delle componenti maggiormente positive e su cui stare più tranquilli.

Al netto della sfortuna e dei nove indisponibili con cui la Juventus si è presentata al Via del Mare di Lecce, infatti, ci sono dei ruoli in cui la rosa bianconera sembra aver necessità di qualche elemento in più per poter affrontare al meglio le quattro competizioni, cinque considerando anche il Mondiale per Club che si terrà tra giugno e luglio 2025, in cui è impegnata.

La sfortuna, infatti, può sicuramente spiegare l’emergenza in difesa, con gli infortuni traumatici e gravissimi occorsi a Bremer e Cabal che hanno privato Thiago Motta di due difensori importantissimi, tra cui quello che a detta di tanti è il più forte centrale della Serie A.

Meno giustificazioni si possono dare alla società juventina, invece, soprattutto quando si pensa che la squadra, in queste ultime partite, a causa della contemporanea assenza di Vlahovic, Milik, e se vogliamo anche Nico Gonzales, è stata costretta a schierare i vari McKennie e Weah, o addirittura il giovane Pugno, come attaccante centrale.

Juve, per l’attacco si aspetta il rientro di Milik

La società bianconera non si aspettava sicuramente un così lungo stop di Arek Milik che sarebbe dovuto rientrare già da qualche mese ed invece ha allungato i tempi del suo recupero e sarà pronto, sempre secondo le ultime notizie che arrivano dal bollettino medico, per il prossimo mese di gennaio.

Mese di gennaio che sarà anche quello in cui la Juventus potrà agire sul mercato per rinforzare e rimpolpare la rosa. In queste ultime settimane si sono fatti i nomi di Zirkzee e David per l’attacco bianconero, ma secondo Giuntoli, al netto di clamorosi colpi di scena, a Torino non arriverà alcuna nuova punta prima dell’estate.

Mercato, nessun attaccante a gennaio per la Juve. A meno che…

Il Football Director della Juventus, infatti, in una recente intervista ha parlato del mercato di gennaio e ha ammesso che sarà acquistato sicuramente un difensore per sopperire alle contemporanee assenze di Bremer e Cabal, mentre non è previsto l’arrivo di un attaccante perché ci dovrebbe essere il ritorno dell’ex Napoli, Arek Milik.

Queste le parole di Giuntoli in merito al mercato di gennaio sul fronte attaccanti: “Puntiamo sul rientro di Milik, nel quale abbiamo fiducia. Poi ovviamente se dovessero esserci altri intoppi ci faremo trovare pronti e vigili sul mercato anche per quanto riguarda l’attacco…”