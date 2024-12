Inzaghi spiazzato: il titolarissimo saluta tutti e torna a casa | Firma subito per il top club

Inzaghi perde un suo titolarissimo. Il top club bussa alla porta dell’Inter e riporta a casa il giocatore. Firma imminente.

Fresca di vittoria casalinga in Champiosn League contro il Lipsia di Marco Rose, che le ha permesso di issarsi in seconda posizione in classifica alle spalle del Liverpool capolista, l’Inter di Simone Inzaghi vola a Firenze per affrontare la Fiorentina di Raffaele Palladino in quello che, insieme a Roma-Atalanta di lunedì sera, è senza alcun’ombra di dubbio il big match della 14esima giornata di campionato in Serie A.

Un appuntamento, quello dello Stadio Artemio Franchi, al quale i nerazzurri arrivano con l’ovvio intento di portare non solo avanti la propria striscia di 12 risultati utili consecutivi (dieci vittorie e due pareggi) ottenuti tra campionato ed Europa, ma anche di tenersi in scia del Napoli primo in graduatoria, impegnato qualche ora prima a Torino contro i granata di Paolo Vanoli.

Ottenere una vittoria contro la sorprendente squadra di Rocco Commisso, reduce anch’essa da un successo in campo continentale, sarà sicuramente complicato per gli uomini del presidente Marotta che, sulla carta favoriti per il successo finale, non dovranno però sottovalutare un avversario che, dopo tanti anni in chiaroscuro, è tornato meritatmente a lottare per un posto in Champions League.

Le motivazioni, forti da entrambe le parti, dovrebbero regalare a tifosi e appassionati un match emozionante e senza esclusioni di colpi, in cui la paura di perdere non dovrebbe governare gigliati e meneghini i quali, più in forma che mai, proveranno chiaramente a portare a casa l’intera posta in palio.

Inter, l’ascesa di Bisseck non è passata inosservata: il tedesco sempre più importante per Inzaghi

Nell’Inter seconda in classifica tanto in Serie A quanto in Champions League, non sta passando certamente inosservata l’ascesa di Yann Aurel Bisseck. Prelevato nell’estate 2023 per appena sette milioni di euro dai danesi dell’Aarhus, il difensore tedesco sta diventando sempre più importante agli occhi del tecnico, Simone Inzaghi.

Dopo una più che positiva stagione di ambientamento, in cui ha messo a referto 21 presenze complessive e due gol in tutte le competizioni, il classe 2000 è cresciuto molto negli ultimi mesi dimostrando di poter essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico piacentino. La rete segnata all’Hellas Verona sabato scorso è stata un’importante iniezione di fiducia per il 24enne teutonico che, schierato fin qui 13 volte tra Serie A e Champions League, potrebbe diventare uomo mercato la prossima estate.

Inter, Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: i bavaresi vogliono riportare in Germania l’ex Colonia

Sempre più centrale, come detto, nei piani dell’Inter di Simone Inzaghi, Yann Bisseck potrebbe lasciare il club nerazzurro la prossima estate nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2029. Alla luce della grande crescita fatta registrare negli ultimi mesi, il difensore tedesco ex Colonia avrebbe infatti attirato l’attenzione del Bayern Monaco.

Su di lui ormai da svariate settimane, il club bavarese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare in Germania il classe 2000 che, sebbene ancora senza un reale prezzo addosso, dovrebbe essere valutato dai nerazzurri almeno il triplo della cifra spesa lo scorso anno per portarlo all’ombra della Madonnina. Al momento, ovviamente, è ancora presto per parlare di mercato estivo. Bisognerà aspettare la fine della stagione per saperne di più.