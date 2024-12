Danno economico irreparabile: il club lo caccia con effetto immediato | Non si torna più indietro

Si avvicina il mercato di gennaio e diversi club di Serie A dovranno risolvere alcune questioni anche dal punto di vista economico.

Il mercato di gennaio ormai è alle porte e si avvicina a grandi passi. Per tutte le squadre d’Europa sarà l’occasione di ridare forma alla propria rosa, con la possibilità di rinforzarla o, al contrario, di diminuirne i problemi e gli equivoci tattici, con alcune cessioni in qualche caso inevitabili.

In Italia, così come nella maggior parte dei campionati europei, la sessione invernale di calciomercato si chiuderà il 31 gennaio prossimo e non sarà particolarmente ricca di soldi e movimenti che muoveranno troppo denaro.

Le due squadre italiane, almeno tra le top, che sono già molto attive e potrebbero infiammare la sessione invernale di mercato sono Roma e Juventus, già del resto protagoniste in estate, con tante operazioni sia in entrata che in uscita. In casa giallorossa e in quella bianconera ci sono parecchie cose da correggere.

Ghisolfi e Giuntoli sono già da tempo a lavoro per cercare di assicurarsi alcune pedine importanti per rinforzare la rosa, ma anche per trovare la sostituzione per alcuni calciatori presenti in rosa, ma considerati degli esuberi. Dalle parti di Torino, per esempio, bisognerà capire se, oltre al difensore, arriverà anche un attaccante per rimpolpare il reparto avanzato.

Mercato, le mosse di Juve e Roma

Giuntoli, poi, dovrà cercare di cedere Arthur, unico esubero estivo rimasto ancora a Torino, anche se ufficialmente fuori rosa, e capire cosa fare con Douglas Luiz che, nonostante i 50 milioni complessivi spesi sul mercato in estate, continua ad essere un oggetto misterioso e non è esclusa una sua partenza già a gennaio, magari in prestito.

Anche in casa Roma bisognerà fare i conti con alcuni esuberi ed eventuali cessioni che potrebbero liberare lo spazio per innesti importanti da consegnare nelle mani del tecnico, Claudio Ranieri. Al netto della situazione Dybala, che difficilmente andrà via a gennaio, è in scadenza di contratto anche il suo connazionale e amico Paredes che potrebbe tornare in Argentina già ad inizio 2025.

Mercato Roma, si cerca di cedere Zalewski a gennaio

Le priorità per il mercato in entrata della Roma sono essenzialmente due. Dovrà arrivare un vice Dovbyk per l’attacco e un esterno destro a tutta fascia, ruolo in cui gioca titolare ancora quel Celik che potrebbe anche essere ceduto a gennaio. Un altro esubero che i giallorossi vorrebbero cedere in inverno, per non perderlo a zero in estate, è Nicola Zalewski.

L’esterno di centrocampo italo-polacco ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray a settembre e, dopo essere rimasto fuori rosa per qualche settimana, è stato reintegrato, ma comunque non ha più rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2025. Secondo il Corriere della Sera, il club vuole venderlo a gennaio, come detto, ma dovrà trovare un altro acquirente e convincere il calciatore a partire.