Il posto di Bremer lo prende lui | Motta, finalmente una buona notizia: ecco il nuovo pilastro difensivo

Rinforzi difensivi in arrivo in casa Juventus. Thiago Motta ha finalmente un nuovo centrale. Prenderà il posto dell’infortunato Bremer.

Reduce dal pareggio esterno contro il Lecce, che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro Milan e Aston Villa, la Juventus di Thiago Motta apre i cancelli dell’Allianz Stadium al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione della 15esima giornata di campionato in Serie A.

Sfida, quella contro i felsinei in programma sabato alle 18.00, alla quale i bianconeri arrivano con l’ovvio intento di guarire dalla “pareggite” dell’ultimo periodo e di portare a casa un successo che manca ormai dal 2-0 interno rifilato al Torino di Paolo Vanoli lo scorso 9 novembre.

Quasi un mese senza successi per la Vecchia Signora che, a poche settimane dal giro di boa, si trova in sesta posizione con 26 punti e un ritardo di sei dalla vetta occupata attualmente dal lanciatissimo Napoli dell’ex, Antonio Conte.

Distacco, questo dalla prima posizione, sicuramente colmabile per Vlahovic e compagni che, sebbene ancora imbattutti in Italia e con la miglior difesa del campionato, dovranno iniziare ad alzare necessariamente l’asticella per non rischiare di dire addio già a dicembre a quello scudetto che, ricordiamo, manca dalle parti della Continassa dalla stagione 2019-2020.

Juventus, l’acquisto a titolo definitivo di Conceicao può arrivare già a gennaio

In una Juventus che fatica a tornare al successo (l’ultimo, come detto, quasi un mese fa contro il Torino), brilla senza alcun’ombra di dubbio la stella di Francisco Conceicao. Prelevato in estate dal Porto con la formula del prestito oneroso (sette milioni più tre di bonus), il giovane figlio d’arte si è guadagnato a suon di ottime prestazioni la stima e l’ammirazione di tifosi e addetti ai lavori juventini. Elemento ormai insostituibile nei piani di Thiago Motta, il classe 2002 lusitano avrebbe infatti convinto la Vecchia Signora ad acquisire a titolo definitivo il suo cartellino dal club del presidente, André Villas-Boas.

Sfruttando la figura del suo agente, Jorge Mendes, e gli ottimi rapporti col Porto, la Juventus è pronta a versare nelle casse della società lusitana la bellezza di 30 milioni di euro che, sommati ai precedenti dieci, porteranno l’operazione a toccare la soglia dei 40 milioni complessivi. Cifra, questa, certamente rilevante per le finanze del sodalizio piemontese, il quale a breve dovrebbe provare ad affondare il colpo per un altro giocatore portoghese.

Juventus, il sostituto di Bremer arriva dal Benfica: Giuntoli punta Antonio Silva

Pronta, come detto, ad acquisire a titolo definitivo il cartellino di Francisco Conceicao dal Porto, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, si prepara a bussare anche alle porte del Benfica del presidente Rui Costa per provare a portare a Torino già a gennaio il classe 2003, Antonio Silva. Stando infatti a quanto rivelato recentemente dalla Gazzetta dello Sport, la società piemontese starebbe seriamente pensando al giovane difensore portoghese per sopperire all’assenza dell’infortunato Bremer.

Non centralissimo nei piani del tecnico, Bruno Lage, il 21enne lusitano accetterebbe ovviamente volentieri il trasferimento alla Vecchia Signora che, pronta a sfruttare anche per lui la figura dell’agente, Jorge Mendes, dovrà faticare parecchio per far cambiare idea al presidente Rui Costa, che nei giorni scorsi ha ribadito di non voler effettuare operazioni in uscita a gennaio. All’apertura ufficiale della sessione invernale di trattative, ad ogni modo, manca ormai poco… non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.