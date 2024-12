Il Milan lo scippa alla grande rivale: scout in azione | Lo portano subito a Milano

I rossoneri sul mercato per rinforzare la squadra in vista di gennaio e “rubare” un calciatore ad un club rivale.

Il primo terzo di campionato ha raccontato che nella Serie A 2024/2025 i valori sembrano essere livellati e c’è molta più competitività ed equilibrio rispetto agli anni passati. Lotte serrate, almeno per il momento, si ritrovano per i primi posti, per le posizioni europee e per quelle che valgono la salvezza.

Tante squadre in pochissimi punti e partite sempre molto combattute. Questo è stato il leitmotiv fino ad inizio dicembre anche se qualcuno è pronto a scommettere che alla fine i veri valori verranno fuori e le squadre più forti si distanzieranno dalle altre e lotteranno per lo Scudetto.

Inter e Napoli, con la possibile intromissione di una straordinaria Atalanta, dovrebbero essere quindi le squadre che lotteranno per lo Scudetto fino alla fine della stagione, mentre Lazio e Fiorentina, sempre secondo opinione comune, dovrebbero staccarsi dal gruppetto in vetta.

Poi ci sono Juventus e Milan che, invece, non sembrano essere in grado, ma soprattutto avere la continuità per lottare per il primo posto. Sia bianconeri che rossoneri, però, dovrebbero invece sudarsi il posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Bisognerà soltanto capire se anche quest’anno il coefficiente UEFA permetterà alla Serie A di qualificare cinque squadre alla prossima Champions, oppure ci andranno soltanto le classiche quattro.

Milan, si cerca equilibrio e continuità

Nell’ultimo turno di campionato si è visto un Milan in forte ripresa, mentre la Juventus continua ad avere molte difficoltà. Grazie alla netta e convincente vittoria per 3-0 contro l’Empoli di sabato scorso, i rossoneri hanno raggiunto quota 22 punti in classifica. Il Diavolo resta al settimo posto, ma ha una gara in meno e aggiungendo quei tre punti virtuali, al momento, sarebbe soltanto ad un punto dalla Juve e a tre dalla Lazio.

Certo, il recupero contro il Bologna, in qualsiasi data si giocherà, andrà vinto e non sarà per niente facile, ma il Milan sembra avere tutte le carte in regola per recuperare terreno in campionato, così come per andare avanti in Champions League. Paulo Fonseca dovrà soltanto cercare di trovare equilibrio e continuità nei risultati.

Belahyane, è lotta Lazio-Milan per il centrocampista

Una mano da questo di vista potrebbe arrivare dalla sessione invernale di calciomercato che potrebbe portare dei rinforzi a centrocampo in casa Milan. Fofana e Reijnders sono i titolari indiscussi in mediana e stanno dimostrando tutto il loro valore e la loro forza, così come Musah sta diventando sempre più importante.

Al netto del rientro di Bennacer che dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese, il Milan avrebbe comunque bisogno di rinforzi a centrocampo per aggiungere qualità e alternative. Uno dei nomi che si continuano a fare in tal senso è quello di Reda Belahyane del Verona. A Cagliari c’erano degli scout rossoneri per visionare il classe 2004 franco-marocchino che, però, piace molto anche alla Lazio che potrebbe dare vita ad una lotta Champions per accaparrarsi il centrocampista scaligero.