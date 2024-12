“Inutile restare, per me non c’è spazio” | Milan, il giocatore svuota l’armadietto e saluta tutti: riparte dalla provincia

Per lui non c’è spazio al Milan, meglio cambiare aria. Il giocatore saluta i rossoneri e riparte dalla provincia. Giocherà sicuramente di più.

Settimo in classifica con 22 punti, a meno quattro dal quarto posto della Lazio e a meno dieci dalla vetta occupata dal Napoli, il Milan di Paulo Fonseca continua la propria marcia di avvicinamento alle zone più nobili della graduatoria.

Reduce da una striscia di cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare giocate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia (nel momento in cui scriviamo i rossoneri non sono ancora scesi in campo contro l’Atalanta), il Diavolo sembra aver finalmente imboccato la strada giusta per poter stazionare nelle posizioni di vertice.

Imbattuti dallo 0-2 casalingo contro il Napoli dello scorso 29 ottobre, i meneghini hanno infatti fatto notevoli passi in avanti rispetto alle prime uscite della stagione. Seppur ancora con qualche difficoltà nella gestione dei risultati e nella capacità di aggirare situazioni di stallo (vedasi la gara interna contro la Juve dello scorso 23 novembre), Leao e compagni hanno certamente tutte le carte in regola per far parte del gruppo delle pretendenti allo scudetto.

Scudetto che, conquistato per l’ultima volta sotto la gestione di Stefano Pioli nella stagione 2021-2022, rappresenta un obiettivo chiaramente importante per tutto l’ambiente Milan che, a secco di trofei proprio dal tricolore conquistato quasi tre anni fa, punta al 20esimo trionfo della sua storia per cucire sul petto, come fatto pochi mesi fa dai cugini dell’Inter, quella tanto desiderata e sognata seconda stella.

Milan, quanti esuberi nella rosa di Fonseca

In un Milan che può contare su giocatori di indubbia classe come Leao, Theo Hernande, Reijnders ecc, c’è anche chi, alla luce delle idee e delle scelte del neo tecnico, Paulo Fonseca, ha fin qui ricoperto il ruolo di riserva trovando non troppo spazio in campo.

È questo il caso di giocatori come Calabria, Terracciano, Musah, Okafor, Chukwueze e Jovic che, sebbene tenuti in considerazione dalle parti Milanello, potrebbero iniziare a valutare la possibilità di fare le valigie, magari già a gennaio, per andare a cercare maggiore spazio altrove.

Milan, Terracciano verso l’Empoli: avviati i contatti tra le parti

Schierato fin qui in appena cinque occasioni da Paulo Fonseca (quattro in campionato, una in Coppa Italia), Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato per legarsi all’Empoli del presidente, Fabrizio Corsi.

Stando infatti a quanto riportato recentemente da gianlucadimarzio.com, meneghini e toscani avrebbero iniziato a parlare del trasferimento in azzurro del 21enne veneto che, chiuso in rossonero dalla folta concorrenza nel ruolo di terzino, in Toscana potrebbe ritrovare quella titolarità avuta tra le file dell’Hellas Verona prima del passaggio in rossonero dello scorso gennaio. Al momento, ovviamente, è presto per parlare di affare fatto e concluso, ma la fumata bianca, salvo sorprese, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. In attesa di sviluppi, non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.