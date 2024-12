Dimissioni Thiago Motta: volano offese pesantissime | Lo hanno fatto fuori dopo pochi mesi

Il pareggio di Lecce ha lasciato l’amaro in bocca a diversi tifosi bianconeri che accusano l’ex tecnico del Bologna.

Sesto posto in classifica, 26 punti totali e sei lunghezze di distanza dal Napoli, attuale capolista della Serie A. Forse, in tanti, si aspettavano di più dalla nuova Juventus di Thiago Motta che continua a non perdere, è una delle pochissime squadre imbattute nei vari campionati europei, ma anche a vincere e segnare con il contagocce.

Sono soltanto sei le vittorie in questo primo terzo della stagione di Serie A, con ben otto pareggi che fanno guardare sotto un’altra ottica anche lo “zero” alla voce sconfitte. Thiago Motta e la Juventus non riescono a venire fuori dalla pareggite che li affligge ormai da inizio campionato e ultimamente è stato un limite anche in Champions League.

Al netto della piena emergenza con cui la squadra si è presentata all’appuntamento del Via del Mare, erano ben nove gli indisponibili in casa bianconera a Lecce, il pareggio al 93′ di Ante Rebic è stato un boccone veramente amaro da mandar giù che a tantissimi tifosi, ma in generale nell’ambiente juventino, ancora non è sceso.

La Juventus fa fatica a costruire azioni manovrate e arriva pochissimo davanti alla porta avversaria. Continua a concedere pochissimi gol, questo è vero, ma allo stesso tempo il gioco latita e, almeno per il momento, non si vedono segnali di risveglio in ottica futura.

“Thiago Motta out”, questo è quello che chiedono alcuni juventini

La speranza sta tutta nel recuperare in fretta calciatori importanti che sono ai box e di riuscire ad integrare meglio alcuni nuovi acquisti che, almeno fin qui, si stanno rivelando un flop assoluto. Sono diversi i grattacapi in casa Juventus, insomma, tanto che qualcuno invoca addirittura la figura di quel Massimiliano Allegri, tanto criticato nelle ultime tre stagioni e silurato dalla nuova società lo scorso maggio.

Sui social, ma in generale sul web, molti utenti rimpiangono il tecnico livornese e vorrebbero un suo ritorno sulla panchina della Juventus. Questo, quindi, presuppone ovviamente che le colpe si stiano attribuendo soprattutto a Thiago Motta, reo, a detta dei suoi detrattori, di non aver dato ancora un gioco alla squadra e di collezionare un numero spropositato di infortuni muscolari.

Motta-Allegri, il confronto con la scorsa Serie A

Due colpe che, sempre secondo i vari utenti sui social, non possono essere perdonati all’ex allenatore del Bologna che non gode più della piena fiducia di alcuni suoi tifosi. La società bianconera è però dalla sua parte e gli darà il tempo per lavorare e dimostrare tutto il suo valore, aldilà di come continueranno ad andare questi mesi.

Certo è che, però, al momento, considerando le prime quattordici giornate di Serie A, Thiago Motta ha collezionato ben sette punti in meno rispetto a quanti ne aveva messi insieme la Juventus di Massimiliano Allegri e qualche tifoso comincia già a rimpiangere il tanto vituperato tecnico livornese.