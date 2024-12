L’Italia dello sport piange la sua scomparsa: addio ad un campione del mondo | Da anni lottava contro la malattia

Ancora un lutto nel mondo sportivo italiano, con un’altra scomparsa dolorosa a causa di un male incurabile.

Il mondo dello sport italiano, non solo quello del calcio, si è stretto in queste ultime ore attorno alla famiglia di Edoardo Bove che ormai è fuori pericolo, ma ha fatto spaventare tutti dopo il malore avvenuto al 14′ di Fiorentina-Inter, nel tardo pomeriggio di domenica.

Il mondo del calcio italiano, ma come detto in generale quello dello sport, si è letteralmente fermato per alcuni interminabili minuti dopo che l’ex centrocampista della Roma si era accasciato a terra a causa di un malore. Cuore in gola per tutti, prima e durante il trasporto in Ospedale, dal quale sono cominciate ad arrivare le prime buone notizie.

Per fortuna il calciatore, come detto, ora è fuori pericolo e già, dopo un’ora da quella tragica scena, erano arrivate le prime notizie di una sua ripresa, prima dal punto di vista cardio-respiratorio, poi da quello cerebrale, fino ad arrivare al suo pieno stato di coscienza.

La paura di rivivere un caso Morosini, ma non solo, è stata davvero tanta e per fortuna, alla fine, tutto è andato per il verso giusto, così come accadde poco più di tre anni fa in Danimarca, durante la sfida di Euro 2020 in cui Christian Eriksen rischiò seriamente di morire in campo.

Ciclismo, il caso Pantani

A piangere una perdita molto dolorosa, invece, è il mondo del ciclismo italiano che già in passato ha dovuto fare i conti con lutti tragici che ne hanno sconvolto le fondamenta. Come dimenticare, infatti, la morte di Marco Pantani, ritrovato senza vita in albergo in quel maledetto 14 febbraio 2004.

Un decesso su cui si continua ad indagare a causa di una mancata chiarezza sulle cause della morte. Decesso naturale per chi ha frettolosamente chiuso il caso, omicidio per la madre ed i famigliari di Marco che continuano ad andare avanti nella loro battaglia e a chiedere giustizia.

Ciclismo, lutto per un altro decesso

In questi ultimi giorni, invece, il mondo del ciclismo è di nuovo in lutto per la scomparsa di Crescenzo D’Amore. L’ex campione del mondo juniores è deceduto a soli 45 anni ed è purtroppo stato trovato morto nella sua auto a Pomigliano d’Arco.

Non è chiaro se Crescenzo abbia perso il controllo del suo mezzo e sia andato a sbattere per un guasto della sua vettura o se il tutto sia avvenuto a causa di un malore improvviso. Quel che è certo è che, dal 2017, D’Amore combatteva contro un linfoma che per anni lo ha costretto a sottoporsi a chemio e radioterapia, compreso un trapianto di midollo osseo.