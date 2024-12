Dalla Serie A al tunnel della droga: i milioni lo hanno rovinato | Oggi vive tra le baracche

Uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano è finito in disgrazia, la droga e la depressione hanno preso il sopravvento

Ci sono talenti puri che non riescono a reggere la pressione, le luci della ribalta, il successo all’improvviso e il peso dell’attacco di uno dei top club europei e non sfruttano le doti che hanno nei loro piedi. Questo è il caso di un top player che ha mostrato le migliori cose con la maglia dell’Inter a inizio secolo, nel momento in cui è iniziata la sua parabola discendente.

A influire è stata la morte del padre, a cui era molto legato, che lo ha gettato nella depressione del ragazzo che compirà a febbraio 37 anni e che da tre non milita in nessuna squadra, seppur non si sia ancora ufficialmente ritirato.

L’abuso di alcol è stato il modo per combattere una perdita difficile da digerire e che ha inficiato su una carriera che era in ascesa, con numeri da fuoriclasse, dato che con la maglia nerazzurra ha siglato 74 reti in 177 presenze.

In Italia ha giocato anche per Parma, Fiorentina e Roma, mentre l’ultima esperienza è stata in America. Anche in Nazionale ha fatto molto bene, con la media superiore al goal ogni due partite.

Era all’apice della carriera, poi è arrivata la depressione e l’alcolismo

Lui è Adriano che sarebbe potuto diventare uno dei giocatori più forti del mondo del calcio ma che non ha saputo sostenere mentalmente a una situazione di enorme fragilità.

Una ricchezza economica che non ha compensato l’assenza del padre, la figura più importante della sua vita, morto proprio quando il giocatore stava fornendo prestazioni eccellenti.

L’ex stella di serie A è in grave difficoltà economiche

Secondo quanto riporta Extra, l’ex attaccante dell’inter starebbe fronteggiando seri problemi finanziari dato che avrebbe già venduto parte dei suoi beni materiali per far fronte ai tanti debiti accumulati. Oltre a una barca, un aereo privato, una casa di Rio de Janeiro, il brasiliano starebbe anche cercando di vendere la sua casa di Milano.

A queste notizie, però, Adriano ha risposto sui social, invitando la stampa a lasciarlo in pace e ad occuparsi di questioni più serie. Il giocatore chiede privacy in un momento difficile, consapevole di dover risolvere delle grane di non poco conto.