Rientra il prossimo anno: l’infortunio è più grave del previsto | Il tecnico perde il suo pupillo

L’infortunio lo costringe a rientrare solo nel 2025, l’allenatore è in piena emergenza, dovrà fare a meno di uno dei suoi pupilli

Thiago Motta è da luglio il nuovo allenatore della Juventus. Il bilancio fino a questo momento è positivo, nonostante ci si aspetti una svolta. Gli aspetti positivi sono l’imbattibilità in campionato e la tenuta della linea difensiva. Allo stesso tempo qualche pareggio di troppo sta allontando i bianconeri dal vertice della classifica, con il rischio di dover recuperare un distacco eccessivo.

Ma è la casella delle reti fatte che risulta insufficiente, con poche occasioni creati e una certa difficoltà a risultare pericolosi in fase offensiva. A complicare la costruzione di un gioco di qualità è la mancanza di alcuni interpreti di livello.

I bianconeri hanno avuto molti infortunati in ogni reparto, con la dirigenza che dovrà inserire in rosa almeno due tasselli nella finestra di mercato di gennaio per sopperire ad alcune assenze pesante e consentire al mister di esprimersi al meglio.

Ma prima ci sono alcune partite importanti da non fallire, come in Champions League, dove il passaggio alla fase ad eliminazione diretta è ancora tutta da conquistare a causa dei due punti raccolti nelle ultime tre gare.

Per Motta è un giocatore di assoluto livello, non è potuto scendere in campo nell’ultima partita

In questo weekend Thiago Motta ha affrontato il suo passato, con il Bologna che ha fatto visita ai bianconeri a Torino. Gli emiliani erano reduci da un periodo positivo, anche grazie alle ottime prestazioni di un giocatore che era un vero pupillo per l’ex tecnico dei rossoblu, protagonista la scorsa stagione di un’incredibile cavalcata, conclusa con la qualificazione in Champions.

L’esterno non ha potuto riabbracciare Motta a causa di un infortunio subito negli ottavi di finale di Coppa Italia che lo hanno costretto a uscire dal campo al termine del primo tempo, poco dopo aver segnato.

Una lesione lo costringe a tornare in campo solo nel 2025

Lui è Riccardo Orsolini che ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro con tempi di recupero di tre settimane.

Orsolini salterà anche il match di Champions contro Benfica, e quelli di campionato contro Fiorentina, Torino e Verona, con l’obiettivo di rientrare subito a inizio 2025.