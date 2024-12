Ennesimo infortunio in casa Juventus: stagione finita | È emergenza totale

Continua l’emergenza infortuni in casa bianconera, con una stagione che fin qui, da quel punto di vista, appare davvero maledetta.

Il problema principale della nuova Juventus di Thiago Motta, in questi primi mesi di stagione, oltre ai troppi pareggi e alla difficoltà a creare occasioni, è stato soprattutto quello legato agli infortuni. Un numero impressionante di problemi fisici, traumatici o muscolari, ha caratterizzato le ultime settimane in casa bianconera.

I due gravissimi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Cabal, entrambi alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del crociato e con una stagione già terminata, possono essere sicuramente catalogati nella sezione “sfortuna”, poi però bisogna fare i conti anche con i tanti problemi muscolari.

Ci sono dei casi misteriosi che vanno avanti da tanto, troppo tempo e che non appaiono di facile e prossima soluzione. Parliamo soprattutto di quelli che riguardano Nico Gonzales e Douglas Luiz che sono sembrati spesso prossimi al rientro, ma tuttora sono fermi ai box e non si sa quando potranno tornare in campo.

C’è chi parla addirittura di mistero attorno a questi infortuni capitati in casa Juventus, ma una buona dose di problemi muscolari pone anche dei quesiti sulla preparazione fatta svolgere da Thiago Motta e dal suo staff e sui suoi metodi di allenamento.

Juve, gli infortuni impongono un intervento massiccio nel mercato invernale

Ad oggi la Juventus è una delle squadre che più di tutte ha bisogno di tornare sul mercato nella finestra invernale di gennaio, nonostante i tanti acquisti e l’enorme spesa sostenuta nella sessione estiva di calciomercato terminata soltanto qualche mese fa.

Giuntoli ha già preannunciato che ci sarà un colpo in difesa per rimpolpare il reparto arretrato in cui, come detto, a causa dei seri infortuni occorsi a Bremer e Cabal, Thiago Motta ha gli uomini contati. L’ex direttore sportivo del Napoli, però, ha parlato anche dell’attacco e della necessità di intervenire in quel ruolo se Arek Milik non dovesse dare le giuste garanzie al suo rientro.

Juventus Women, salta il crociato a Cascarino

La piaga infortuni in casa Juventus, però, si abbatte anche sulla formazione femminile che dovrà fare a meno di una delle sue calciatrici più importanti per tutto il prosieguo di stagione. Una tegola pesantissima per la formazione che più volte ha vinto e dominato il campionato.

Dopo Bremer e Cabal, infatti, anche per una componente della Juve femminile è arrivata un tremendo infortunio. Nelle ultime ore è saltato il crociato anche ad Estelle Cascarino che ora dovrà essere forte per affrontare tutti questi mesi lontana dai campi di gioco e di allenamento.