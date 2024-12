L’Italia dello sport gli rende omaggio: se ne va una bandiera | Lutto nazionale

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un doloroso lutto nel mondo dello sport del nostro Paese.

Il 2024, che tra poco andrà in archivio, è stato un anno davvero difficile che sarà ricordato anche per le perdite importanti che ci sono state nel mondo dello sport. Lutti che hanno sconvolto diverse discipline molto seguite nel nostro Paese, ma non solo.

Nel calcio, per esempio, sono stati essenzialmente tre i grandi ex che ci hanno lasciato. Da Gigi Riva, grande ex campione del Cagliari e della Nazionale che se ne è andato lo scorso gennaio, a Sven Goran Eriksson, ex allenatore di Sampdoria e Lazio, squadre nelle quali ha lasciato un segno indelebile. Non si può dimenticare, inoltre, l’ultimo decesso, quello dell’amatissimo Totò Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90.

Ci sono stati altri ex atleti e figure di spicco che ci hanno lasciato in questo 2024. Michel Jazy, morto lo scorso 1 febbraio, che è stato un leggendario atleta francese, vincitore di una medaglia d’argento olimpica nel 1960 e recordman del miglio negli anni ’60. Jazy è morto all’età di 87 anni.

Poi, ancora, Don Gullett, morto lo scorso 14 febbraio. L’ex lanciatore di baseball della MLB, noto per i suoi successi con i Cincinnati Reds e i New York Yankees, è deceduto a 73 anni ed era famoso per essere stato quattro volte campione delle World Series.

Lutti 2024, addio anche a Murray e Walton

Non si può dimenticare nemmeno, Grayson Murray, scomparso lo scorso 25 maggio. Il promettente golfista e vincitore di due titoli del PGA Tour, è morto tragicamente a 30 anni. La sua morte è stata segnata da un forte messaggio di sensibilizzazione sulla salute mentale.

Bill Walton, infine, morto a maggio, è stato un ex giocatore NBA e commentatore. L’americano è morto di cancro a 71 anni, e sarà ricordato per sempre per il suo contributo alla pallacanestro e ai media sportivi. Negli ultimi giorni, però, ecco un’altra tragica notizia che coinvolge lo sport italiano.

Lutto nello sport italiano, piange il rugby

Questa volta a piangere è il mondo del rugby che ha dovuto dire addio ad Aldo Guerra. Docente di scienze motorie in pensione e bandiera del Rugby Benevento, l’ex rugbista si è spento all’età di 70 anni e la sua morte è stata accolta con sorpresa in quanto assai inaspettata.

Vera e propria istituzione del movimento rugbistico sannita, a cavallo degli anni settanta ed ottanta, prima di diventare allenatore, Aldo Guerra è stato uno dei pilastri del Rugby Benevento. I suoi sforzi sono stati riconosciuti nel 2009 quando fu premiato con Gladiatore Sannita, onorificenza consegnatagli per il contributo dato al mondo del rugby come giocatore prima e come allenatore poi.