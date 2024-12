Il club lo ha allontanato ufficialmente: presa di posizione senza precedenti | Si grida allo scandalo

Quello che è successo rappresenta un unicum nella storia del calcio, il club ha deciso di far rispettare le regole in ogni modo

Negli ultimi anni negli stadi i comportamenti scorretti da parte dei tifosi sono sempre meno tollerati, con provvedimenti presi senza chiudere un occhio da parte del giudice sportivo, con i club che si adeguano all’intento di far rispettare le regole e consentire la visione delle partite nel modo più sicuro e gioioso possibile.

I controlli si sono intensificati anche all’ingresso, con pochi oggetti che sono consentiti all’interno di strutture che sono sempre più cornici degne di gare di alto livello, nonostante i progressi siano ancora in corso d’opera in Italia.

La media degli spettatori è in aumento dopo le restrizioni causate dal contenimento della pandemia di Covid, segno anche del desiderio degli appassionati di assistere dal vivo a partite che sono sempre più spezzettate nel corso della settimana per facilitarne la visione televisiva.

Il calcio, come ogni sport, rappresenta un momento di aggregazione sociale, riconoscendosi tutti accomunati dal tifo per una squadra che può rappresentare la propria città o una fede trasmessa da persone care.

Non era mai capitato un episodio del genere, protagonista un bambino

Nelle ultime ore è stato comunicato un provvedimento che non è mai capitato nella storia del calcio, un caso singolare perchè riguarda un bambino.

In Francia, un piccolo tifoso del Le Havre è stato bandito dallo stadio per un mese per aver tirato delle palline di carta dagli spalti in direzione di un suo amico, durante la partita contro lo Stade De Reims.

Il giudice sportivo non ha fatto sconti, la squalifica è stata immediata, non ha tenuto conto della carta d’identità

Come riportato da l’Equipe, palline di carta e bicchieri di cartone vuoti sono finiti al limite del campo, senza mai entrare in campo e soprattutto senza colpire nessuno. Un provvedimento ritenuto eccessivo per molti ma che testimonia la volontà di consentire una visione senza distrazioni della partita.

Il club milita in Ligue 1 e si trova al 16esimo posto in classifica, con l’obiettivo di mantenere la categoria. Lo stadio, con una capienza di circa 20 mila tifosi, è stato inaugurato nel 2012.