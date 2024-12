“Tranquillo, non ti sfoltisco la rosa” | Marotta rassicura Inzaghi: la cessione dell’esubero serve a far posto al top player

Marotta tranquillizza Inzaghi. La cessione dell’esubero serve solo a far posto al nuovo top player dell’Inter. Nessuno sfoltimento in atto.

Messo in archivio il bel successo interno per 3-1 conquistato venerdì contro il Parma di Fabio Pecchia, l’Inter di Simone Inzaghi pone l’attenzione sull’imminente, nonché importantissimo match di Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, in programma martedì alle 21.00.

Appuntamento, quello della Bay Arena, al quale i nerazzurri arriveranno non solo con il chiaro intento di portare a 14 la propria striscia di risulati utili consecutivi in tutte le competizioni (undici vittorie e due pareggi), ma anche di blindare il proprio posizionamento tra le prime otto della fase campionato di Champions, necessario per ottenere il pass per gli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Obiettivo, quest’utlimo, ora come ora certamente alla portata della Beneamata che, ancora imbattuta e con zero gol subiti dopo le prime cinque partite disputate contro Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia, punterà indubbiamente al passaggio del turno per evitare di disputare due partite in più che non farebbero certamente comodo considerando il calendario già abbastanza fitto.

Uscire con l’intera posta in palio dall’impianto tedesco sarà sicuramente complicato per Lautaro e compagni che, ancora in attesa di conoscere la data in cui verrà recuperata la gara contro la Fiorentina interrotta lo scorso 1 dicembre per il malore occorso a Bove, hanno sicuramente tutte le carte in regola per portare a casa un successo che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Inter, Arnautovic può salutare a gennaio: l’austriaco piace al Siviglia

Riscattato per dieci milioni di euro dal Bologna lo scorso febbraio, Marko Arnautovic potrebbe salutare l’Inter nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato per andare a cercare maggiore spazio altrove. Considerato in nerazzurro riserva di Lautaro Martinez e Thuram, il centravanti austriaco avrebbe infatti iniziato a pensare alla possibilità di spendere gli ultimi anni di carriera in un club disposto a puntare su di lui fin da subito.

Un club che, stando a quanto riferito in Spagna da La Colina de Nervion, potrebbe essere il Siviglia di Garcia Pimienta che, attualmente 12esimo nella Liga, è alla ricerca di un attaccante che possa dare una mano alla squadra ad avvicinarsi alle zone europee della classifica. Ormai prossimo ai 36 anni, che compirà il prossimo 19 aprile, per l’ex Werder Brema e West Ham, quella andalusa potrebbe essere l’ultima tappa di una carriera che, seppur non particolarmente ridondante, lo ha visto comunque vincere due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Champions League.

Inter, la partenza di Arnautovic libera il posto a Jonathan David: Marotta al lavoro per ingaggiare a zero il bomber del Lille

Messa già in preventivo la possibilità di cedere a gennaio Arnautovic agli spagnoli del Siviglia, l’Inter del presidente, Beppe Marotta, guarda anche alla prossima stagione e prepara l’assalto a Jonathan David, attualmente legato ai francesi del Lille

In scadenza di contratto col club transalpino il prossimo 30 giugno, il bomber canadese (17 gol e tre assist in 23 partite complessive disputate fin qui) potrebbe infatti prendere il posto del poc’anzi menzionato attaccante austriaco. Pronto a battere per lui la concorrenza di molti top club europei, il Biscione è al lavoro ormai da giorni per provare a strappare il sì dell’ex Gent già nelle prossime settimane. Scenario, questo, che, qualora si concretizzasse, consentirebbe a Marotta di portare gratis a Milan un altro campione. Vedremo cosa accadrà prossimamente.