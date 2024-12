Fonseca, missione fallita: la pazienza è finita | Addio immediato al Milan

La brutta sconfitta contro l’Atalanta ha riaperto le discussioni in casa rossonera sullo scarso rendimento in campionato.

Continua ad essere un’altalena che non si ferma mai la stagione del Milan. Ogni qualvolta si pensa che i rossoneri abbiano imbroccato la strada giusta e possano trovare una certa continuità di gioco e risultati, arriva una prestazione deludente ed una sconfitta che ferma la squadra e la sua voglia di risalita.

Soprattutto in campionato, infatti, il Milan continua a viaggiare in un’anonima settima posizione in classifica ma, dopo la sconfitta di Bergamo, arrivata pur con una prestazione attenta e ordinata anche se troppo rinunciataria soprattutto nel secondo tempo, i distacchi dalle prime in classifica sembrano ormai insormontabili.

Paulo Fonseca, a fine partita, se l’è presa con gli arbitri e ha parlato di decisioni che ogni giornata danneggiano la sua squadra e i risultati ottenuti sul campo. La verità è che però questo Milan continua ad avere la coperta troppo corta.

Se gioca bene non ha equilibrio, derby contro l’Inter e Madrid a parte, e se cerca di avere equilibrio, al contrario, diventa troppo rinunciatario e non esprime il calcio dominante che vuole il suo allenatore. Questo è avvenuto soprattutto contro la Juventus e nella sconfitta di Bergamo, partite in cui il Milan ha fatto pochissimo in zona offensiva.

Milan, la classifica piange

Contro l’Atalanta è arrivata la quarta sconfitta in campionato, in appena 14 partite, sesta stagionale se si conta anche la Champions League. Aggiungendo anche i pareggi contro squadre inferiori al Milan, ne scaturisce l’attuale classifica anonima che pone i rossoneri molto distanti anche dalla posizione che varrebbero la qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio la Champions League, con la possibilità di arrivare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di marzo, oltre alla Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, potrebbe essere un’occasione di riscatto per questo Milan che però dovrà per forza di cose risollevarsi anche in campionato.

Milan, Fonseca continua a non convincere

Sul banco degli imputati, oltre alla società e ai giocatori, sale per forza di cose anche Paulo Fonseca che non è mai riuscito a trovare il giusto compromesso tra equilibrio e bel gioco e non riesce a sfruttare a pieno le potenzialità che la sua squadra ha, soprattutto in termini di qualità.

Mai in lotta per lo Scudetto, ormai troppo lontano per poter rappresentare un obiettivo stagionale, mai tra le prime tre in Serie A, Fonseca per tantissimi tifosi rossoneri e addetti ai lavori dovrebbe essere in bilico, ma per ora ha ancora la fiducia della dirigenza. Di questo passo, però, presto finirà anche quella.