Hanno detto sì allo scambio | Inzaghi, l’affare coi bianconeri è realtà: si chiude immediatamente

Inter e bianconeri trovano l’accordo e procedono allo scambio. Simone Inzaghi può sorridere. L’affare si chiude subito.

Terzo in classifica con 31 punti a meno tre dall’Atalanta capolista, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare in trasferta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League.

Sfida, quella della Bay Arena, alla quale i nerazzurri arrivano con una striscia di 13 risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa (undici vittorie e due pareggi) e l’ovvio intento di portare a casa una vittoria che, con le giuste combinazioni, potrebbe anche valere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

Obiettivo, questo, il cui raggiungimento è ormai vicinissimo per la Beneamata che, ancora imbattuta in ambito europeo e con zero gol subiti nelle prime cinque gare della manifestazione, è considerata da molti appassionati e addetti ai lavori una delle principali candidate alla vittoria finale.

Da qui all’atto conclusivo in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio ce ne vuole ancora, ma i meneghini hanno sicuramente tutte le carte in regola per poter far bene in campo nazionale e continentale. Ovviamente, l’ultima parola spetta come sempre al campo.

Inter, quanti infortuni in difesa: Inzaghi con gli uomini contati

Sebbene il problema muscolare occorso a Bastoni durante la sfida col Parma si sia rivelato meno grave del previsto, Simone Inzaghi deve purtroppo fare i conti con una sfortunata serie di infortuni che ha colpito il reparto difensivo della sua Inter.

Un reparto che, certamente tra i più forti d’Italia e d’Europa, dovrà purtroppo fare a meno, ora come ora, di Acerbi, Buchanan, Dumfries e Pavard. I primi tre non dovrebbero prendere parte alla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen (potrebbero rientrare per la sfida contro la Lazio di lunedì prossimo), il quarto, invece, dovrebbe tornare direttamente nel 2025.

Inter, Marotta pronto a chiedere il prestito di Bijol all’Udinese: possibile scambio in estate

Alla luce delle varie indisponobilità venutesi a concretizzare nel suo reparto arretrato nell’ultimo periodo, l’Inter del presidente, Beppe Marotta, si prepara a tornare sul mercato a gennaio per rinfoltire la difesa di Simone Inzaghi in vista della seconda parte di stagione.

Una difesa che, alla luce delle recenti indisponibilità e considerando i tanti impegni che attendono la squadra, potrebbe essere rinforzata con l’ingaggio in prestito dall’Udinese dello sloveno, Jaka Bijol. Profilo, quello del centrale classe ’99, che, stando a quanto riferito recentemente da Calciomercato.it, la Beneamata è pronta a chiedere subito ai bianconeri in cambio di uno tra Sebastiano e Francesco Pio Esposito che, al momento legati rispettivamente ad Empoli e Spezia, potrebbero sbarcare in Friuli la prossima estate.