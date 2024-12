Il tecnico da le dimissioni: decisione ufficiale | I motivi del suo gesto

Arriva l’ufficialità delle dimissioni del mister, la squadra lo saluta a malincuore, ecco perché ha preso questa decisione

Non sono molto frequenti le dimissioni di allenatori nell’ultimo periodo. Di solito i presidenti della società comunicano l’esonero, avvenuto in taluni casi con un avvertimento preventivo al diretto interessato e di comune accordo. Prima di arrivare a tale decisione può essere fruttuoso qualche giorno di ritiro, per fare il quadro della situazione, ricompattare lo spogliatoio e trovare la giusta concentrazione.

E proprio in questi frangenti emergono eventuali fratture insanabili tra il mister e i giocatori, diventando una naturale conseguenza quella di procedere a un cambio di guida tecnica, non essendoci più le condizioni per proseguire.

Per raggiungere determinati risultati è necessaria la compattezza del gruppo. Le giuste motivazioni fanno la differenza e consentano di esaltare anche le doti del singolo, in funzione del collettivo.

Una continuità comporta fiducia che si ripercuote anche a livello di prestazioni fornite, con la piazza che trae giovamento da un clima sereno intorno alla squadra, con il sostegno della curva che non deve mai mancare, nemmeno nei periodi più difficili.

Un fulmine a ciel sereno, il tecnico ha deciso, non torna indietro

In una fase delicata di stagione, con alcuni mesi già lasciati alle spalle, inizia a delinearsi il quadro generale e i potenziali obiettivi raggiungibili con l’attuale rendimento, con la speranza di un miglioramento progressivo.

Nelle ultime ore il tecnico ha comunicato le proprie dimissioni, prima alla squadra e poi alla società. Un duro colpo per i tifosi che continuavano a sostenerlo, malgrado l’inizio di stagione negativo.

Il rendimento in Europa è deludente, preferisce rassegnare le dimissioni

Lui è Luca Bianchi, che si è congedato dalla guida della Virtus Bologna in seguito alla sconfitta contro l’Alba Berlino nell’ultimo turno di Eurolega. Il coach rinuncia all’ingaggio garantito dal contratto, assumendosi la responsabilità del cammino deludente dei suoi nella competizione, dimostrando di essere un professionista e di mettere davanti ai propri interessi quelli della squadra.

In campionato il club è terzo in classifica, con sette vittorie e due sconfitte nelle prime nove giornate. Un ruolino di marcia che fa ben sperare di competere per il titolo. In vetta, a punteggio pieno, il Trento, vera sorpresa del momento.